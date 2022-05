網球》火爆新星破音嘶吼「你他X的閉嘴」 地主觀眾噓更大力（影音）

沙波瓦洛夫。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕23歲的加拿大新星沙波瓦洛夫(Denis Shapovalov)昨天在羅馬大師賽首輪失控大爆走,當場破音嘶吼全場噓他的觀眾:「你們他X的給我閉嘴!」結果引發觀眾噓得更大力。

世界排名16的沙波瓦洛夫昨天在主球場對陣地主義大利好手索涅戈(Lorenzo Sonego),雙方在第2盤的關鍵分時,沙波瓦洛夫被判發出雙誤,他激動越過球網向主審指正球印,想要討回這一分,但卻適得其反,反被主審指正不能越過網,「踏上對方場地按照規則要給一次警告。」

由於沙波先前已經被警告過一次,因此遭到罰分、加上這個雙誤就連丟兩分,這個發球局直接被破發。

此時沙波不滿上前繼續跟主審吵,「我只是在向你展示球印。」一名賽事官員也出來調解。主審表示:「這是規則。」沙波:「不,不,這很愚蠢。」

現場地主觀眾爆出噓聲,氣得沙波瓦洛夫轉頭嘶吼:「你們他X的閉嘴!」雖然最後沙波沒能保住這一盤,不過最後他仍在3盤大戰中勝出晉級32強。

