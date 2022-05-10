網球》火爆新星破音嘶吼「你他X的閉嘴」 地主觀眾噓更大力（影音）

沙波瓦洛夫。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕23歲的加拿大新星沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）昨天在羅馬大師賽首輪失控大爆走，當場破音嘶吼全場噓他的觀眾：「你們他X的給我閉嘴！」結果引發觀眾噓得更大力。

世界排名16的沙波瓦洛夫昨天在主球場對陣地主義大利好手索涅戈（Lorenzo Sonego），雙方在第2盤的關鍵分時，沙波瓦洛夫被判發出雙誤，他激動越過球網向主審指正球印，想要討回這一分，但卻適得其反，反被主審指正不能越過網，「踏上對方場地按照規則要給一次警告。」

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由於沙波先前已經被警告過一次，因此遭到罰分、加上這個雙誤就連丟兩分，這個發球局直接被破發。

此時沙波不滿上前繼續跟主審吵，「我只是在向你展示球印。」一名賽事官員也出來調解。主審表示：「這是規則。」沙波：「不，不，這很愚蠢。」

現場地主觀眾爆出噓聲，氣得沙波瓦洛夫轉頭嘶吼：「你們他X的閉嘴！」雖然最後沙波沒能保住這一盤，不過最後他仍在3盤大戰中勝出晉級32強。

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