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中職》台鋼進駐高雄 議員籲勿重蹈LaNew熊出走覆轍

2022/05/10 10:15

台鋼雄鷹加盟中職案，選定高雄澄清湖球場作為主場。（高市府提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕中華職棒通過台鋼雄鷹加盟中職案，選定高雄澄清湖球場作為主場，高雄市議員林于凱提醒高市府，對職棒第六隊的資源媒合及行政協助，要趕緊提出想法，切勿重蹈LaNew熊出走的覆轍！

台鋼雄鷹加盟中職後，按時程，今年7月進行選秀、2023年二軍出賽、2024年正式進行一軍賽事，也讓中職自2008年以來，再度重回6隊規模。

市議員林于凱指出，即將成立的職棒第六隊將落腳高雄，有鑑於過往LaNew熊跟義大犀牛的經驗，高市府應提前布局，讓高雄球隊屬地主義能夠建立，包含球場經營、交通動線及多元球迷開發的方式。

林于凱在議會質詢時，也提到LaNew熊出走的關鍵，包括球場認養成本高、主場交通不便；後來義大犀牛進駐後，改採單次租借球場，但澄清湖球場的維護整理、交通不便，仍然是一個大問題。

他舉LaNew熊遷到桃園後，更名Lamigo桃猿，桃園市政府以《促進產業升級》活化公有資產的方式，跟Lamigo簽約，場租相較澄清湖大幅降低；行政協調上盡全力協助Lamigo。

林于凱呼籲高市府，對職棒第六隊的資源媒合及行政協助，要趕緊提出想法，不要重蹈過去的球場經營模式、捷運黃線通車前的交通便利性如何解決？如何協助台鋼，帶動高雄屬地主義的職棒球迷養成？二軍訓練場地的提供等？都應預作規畫思考。否則新的職棒第六隊在高雄，鐵定會重蹈LaNew跟義大覆轍。

高市府則指出，今年職棒球季一樣會規劃免費接駁車，捷運黃線也準備動工，將更方便球迷到澄清湖棒球場觀賞球賽，球場去年即為迎接第6隊做準備，包括更新場邊防撞護墊、貴賓室與教練休息室設備等。

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