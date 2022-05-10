MLB》「開季前30天3勝、最近55小時也拿3勝」紅人今年首度連勝

紅人本季首度連勝。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕聯盟爐主紅人今在主場迎戰釀酒人，火力全開狂掃14安、包括3轟，終場以10：5逆轉同區龍頭。

兩隊今你來我往，釀酒人5局上靠著納瓦耶茲（Omar Narvaez）的陽春彈取得3：1領先，不過紅人該局下半立即展開反攻，佛里朵（TJ Friedl）的長打先將比賽追到1分差，接著祖利（Brandon Drury）的三分砲直接帶給釀酒人先發伍德魯夫（Brandon Woodruff）重傷害。

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釀酒人雖在6局一度靠單局4安又讓比賽回到1分差，但逐漸擺脫泥淖的紅人沒有讓即將到手的勝利溜走，7下法默（Kyle Farmer）再轟一發三分砲，助隊以5分差帶走勝利。

伍德魯夫今4.1局就挨8安、包括2轟，失掉6分中有5分是自責分，苦吞本季第2敗，防禦率5.97；紅人先發卡斯提歐（Luis Castillo）4.2局失3分無關勝負，接替登板的賽薩（Luis Cessa）1局失2分收下本季首勝。

開季前25場比賽只拿3勝的紅人，近日戰績稍稍起色，近4場拿下3勝，本季終於拿下連勝，也讓資深記者奈登賈爾（Bob Nightengale）在推特打趣：「紅人開季前30天拿3勝、最近55小時也拿3勝」。

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