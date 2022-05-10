聽奧》「飆速女將」許樂女子100公尺摘銅 台中市長盧秀燕恭賀

台中之光！聽障「飆速女將」許樂聽奧女子100公尺摘銅。（中華民國聽障者體育運動協會提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中田徑女子100公尺跨欄世界紀錄保持人許樂，挑戰2022年夏季達福林匹克運動會女子100公尺準決賽傳喜訊，以12.18秒優異成績破U20世界紀錄，決賽時更為台灣奪得銅牌，也為她個人奪下生涯首面國際賽獎牌；台中市運動局長李昱叡代表市長盧秀燕恭賀奪得佳績，肯定簡慶宏教練及許樂的努力與付出，期許100公尺跨欄項目再破個人最佳紀錄，為國爭光。

台中之光！聽障「飆速女將」許樂聽奧女子100公尺摘銅。（市府提供）

運動局指出，台中田徑女將許樂先前於全國身心障礙運動會在100公尺跑出12秒46，打破大會及全國紀錄；100公尺跨欄及800公尺也分別以14秒08和2分42秒08的成績，不僅榮獲3項大會紀錄1項全國紀錄殊榮，更締造大會新猷橫掃8金；這次不負眾望再破U20世界紀錄，以分組第1的成績，分別在預賽和準決賽跑出12秒32、12秒18等傲人成績，進而奪得生涯首面國際賽獎牌。

請繼續往下閱讀...

運動局表示，19歲的許樂是台中女子100公尺跨欄優秀選手，參與2020年新北市全國田徑錦標賽所創下的13.19秒成績，更是世界聽障女子100公尺跨欄紀錄，此次遠赴巴西參加聽奧，除得面臨嚴峻疫情的考驗外，還得考量環境適應性、時差等可能影響比賽表現因素，而在決賽中又得面對眾多國際短跑菁英選手，首次參加聽奧就奪下銅牌，相信在後續100公尺跨欄及200公尺項目能再創佳績。

運動局說明，台中市除許樂外，聽障籃球選手郭泰延也參與巴西聽奧為國爭光，期盼運動員在聽奧殿堂大展身手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法