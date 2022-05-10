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MLB》中國棒球全新里程碑！趙倫首位晉升1A、防禦率36

2022/05/10 11:18

趙倫。（取自大聯盟微信）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人隊陣中的20歲中國右投趙倫今年從小聯盟1A卡羅萊納鯰魚隊起步，確定成為中國史上首位躋身1A的棒球員，締造中國里程碑。

大聯盟的中國微信介紹到，早在2001年，王超便成功和美國職業棒球大聯盟西雅圖水手隊簽約；許桂源在2015年赴美並於2018年成功升上短期1A（短期1A已經在2020年的小聯盟重組時被取消），這也是中國年輕球員近年來取得的最好成績。現在，趙倫則是締造了屬於中國棒球員新的里程碑。

大聯盟中國微信公眾號的文章指出，2016年趙倫代表中國青年隊出賽時，速球已經來到136公里，2018年他前往美國參加夏季聯賽時，球速已經來到每小時153公里，而趙倫也在這一年簽約釀酒人，開啟了自己的職業生涯：「在美國完成初登板的同時，趙倫的一顆極品曲球在球探報告上獲得了70分的高分評價。他的曲球具有更大的位移和欺騙性，能夠讓很多球迷想像到洛杉磯道奇的王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）那一顆「12點-6點」的超大位移曲球。」

然而，於2018年投了8.1局之後，趙倫2019年便遭遇韌帶置換手術，不得不經歷漫長的復建期。2020年又由於疫情的影響，大聯盟直接取消了小聯盟比賽，2021賽季因為簽證問題，一直到球季末他才重新回到隊伍當中。在釀酒人的新人聯盟，趙倫出戰6場累計投球8.2局，只掉了1分自責分，2次保送、飆出13次三振。

今年賽季趙倫被分發到1A，目前出賽2場，投1局丟掉4分，防禦率36。

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