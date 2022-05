大谷翔平本季第5轟出爐。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕天使今在主場迎戰光芒,楚奧特(Mike Trout)與大谷翔平在6局下「背靠背」開轟,大谷本季第5轟、生涯第98轟出爐。

光芒今在4局靠阿羅薩雷納(​Randy Arozarena)先馳得點,天使該局下半靠沃許(Jared Walsh)三分砲逆轉比數,楚奧特6局下先轟兩分砲拉開差距,下一棒大谷翔平再敲中左外野方向陽春砲,幫助天使取得6:1領先。根據紀錄,這是兩人第四次,也是自2019年以來首次「背靠背」開轟。

上次開轟已經要追溯至台灣時間4月30日的大谷翔平,本季第5轟距離407英尺、擊球初速109.4英里,距離生涯百轟里程碑只差最後2步。

Now Ohtani gets into ONE.



Trout and Ohtani go back to back @Starting9 pic.twitter.com/nHnsOkqOSB