大谷翔平單場雙響砲。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕天使日籍球星大谷翔平「不轟則已、一轟驚人」今天演出單場雙響砲,也是成為職業球員以來首支滿貫砲,本季全壘打來到6支。

大谷翔平單場雙響砲。(美聯社)

大谷翔平上次開轟已經要追溯至台灣時間4月30日,今在6局下與楚奧特(Mike Trout)「背靠背」開轟,敲出本季第5發全壘打,幫助球隊取得6:1領先。

光芒在7局上追回2分,天使7下攻勢再起,先靠楚奧特的保送擠回1分,接著大谷翔平在滿壘之際從今天迎來大聯盟初登板的光芒投手佛契(Calvin Faucher)手中,扛出中左外野方向滿貫砲,一舉幫助天使取得11:3大幅超前。

這不僅是大谷翔平美日職棒生涯以來首發滿貫砲,也是大聯盟生涯第99轟,距離百轟里程碑僅差最後一步。

Shohei's first GRAND SLAM of his professional career! pic.twitter.com/OPl5SHgB54