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MLB》Guardians的逆襲！9局落後6分逆轉秀 24歲英雄寫空前紀錄

2022/05/10 12:59

奈勒今雙響砲灌進8打點。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕守護者今踢館白襪主場，24歲的先發第5棒一壘手奈勒（Josh Naylor）迎來英雄夜，先在9局敲出追平滿貫砲、11局再夯超前三分砲，率隊以12：9氣走白襪。

守護者今帶著6分落後進入第9局，吉梅涅茲（Andrés Giménez）先敲陽春砲拉近差距、接著守護者再靠白襪失誤追回一分，奈勒在滿壘之際敲出石破天驚的追平滿貫砲，讓比賽再度回到原點。

兩隊在第10局各進帳1分，也讓戰線來到11局，奈勒在兩出局一二壘有人之下，從白襪第7任投手伯爾（Ryan Burr）手中夯出中右外野方向三分砲，也幫助球隊以三分差拿下勝利。

今天5打數3安、2轟一口氣灌進8分打點的奈勒，也成為大聯盟史上第一位單場能在9局以後轟出2發三分打點以上全壘打的球員。

另外大都會在6日於9局落後費城人6分之下演出大逆轉，在一週內守護者也如法炮製，也是現代棒球以來第一次、自1973年以來沒有單一球季發生過2次這種大逆轉。

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