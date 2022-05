MLB》Guardians的逆襲！9局落後6分逆轉秀 24歲英雄寫空前紀錄

奈勒今雙響砲灌進8打點。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕守護者今踢館白襪主場,24歲的先發第5棒一壘手奈勒(Josh Naylor)迎來英雄夜,先在9局敲出追平滿貫砲、11局再夯超前三分砲,率隊以12:9氣走白襪。

守護者今帶著6分落後進入第9局,吉梅涅茲(Andrés Giménez)先敲陽春砲拉近差距、接著守護者再靠白襪失誤追回一分,奈勒在滿壘之際敲出石破天驚的追平滿貫砲,讓比賽再度回到原點。

兩隊在第10局各進帳1分,也讓戰線來到11局,奈勒在兩出局一二壘有人之下,從白襪第7任投手伯爾(Ryan Burr)手中夯出中右外野方向三分砲,也幫助球隊以三分差拿下勝利。

今天5打數3安、2轟一口氣灌進8分打點的奈勒,也成為大聯盟史上第一位單場能在9局以後轟出2發三分打點以上全壘打的球員。

另外大都會在6日於9局落後費城人6分之下演出大逆轉,在一週內守護者也如法炮製,也是現代棒球以來第一次、自1973年以來沒有單一球季發生過2次這種大逆轉。

Grand slam last time up



3 run JACK next AB



Josh Naylor RAKES folks. pic.twitter.com/HTyXdjO269