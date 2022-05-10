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NBA》柯瑞寫第一人紀錄 還扮第四節先生率勇士逆轉灰熊聽牌

2022/05/10 12:43

柯瑞扮演第四節先生率勇士聽牌。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕儘管灰熊少了一哥莫蘭特（Ja Morant），勇士在西部次輪第4戰卻打得異常辛苦，好在柯瑞（Stephen Curry）第4節甦醒包辦18分，全場攻下32分，還成為史上首位在季後賽生涯投進500顆三分球的男人，率隊以101：98逆轉，在系列賽取得3：1領先。

此戰雙方都有重要成員缺陣，莫蘭特在第3戰因膝蓋不適提前傷退，受傷原因在賽後引發外界討論，今天他就因膝蓋痠痛缺陣；至於勇士總教練柯爾（Steve Kerr）因確診武漢肺炎，被迫進入聯盟健康安全協議，由即將接任國王總教練的助教布朗（Mike Brown）暫代職務。

莫蘭特膝傷缺陣。（法新社）

雙方在上半場的命中率都不佳，特別是勇士在外圍顆粒未收，開賽連續15次出手盡墨，'直到第2節最後3分23秒才靠著波特投進球隊第一顆三分球，柯瑞（Stephen CUrry）則是到了第6次出手才投進，成為史上首位完成季後賽500顆三分球的球員，但團隊兩節打完的三分球20投僅2中，還發生11次失誤，讓灰熊取得41：38領先。

勇士在易籃後的手感有增溫，卻沒人能投進逆轉戰局的關鍵一擊，只能在後頭一路苦追，到了第4節還一度落後12分，但甦醒的柯瑞帶頭追分，他還在最後3分25秒投進逼平戰局的一球。

雙方在比賽後段一路拉鋸，柯瑞在最後45.7秒帶球切入時要到犯規，他兩罰全中助勇士以94：93領先，最後關鍵時刻也沒手軟，6罰都命中助隊鎖住勝利。

柯瑞前三節18投6中只拿14分，但他第四節展現球星價值，總計全場25投10中，包含4顆三分球，生涯三分球也推進至503顆，拿到全場最高的32分，A.威金斯（Andrew Wiggins）17分、10籃板，K.湯普森（Klay Thompson）和J.波爾（Jordan Poole）各14分。

至於灰熊以J.傑克森（Jaren Jackson, Jr.）21分表現最佳，T.瓊斯（Tyus Jones）19分，全隊共4人得分達雙位數。

威金斯。（美聯社）

K湯普森。（美聯社）

柯瑞。（歐新社）

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