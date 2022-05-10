MLB》大谷打瘋了！滿貫+雙響率天使痛電對手 美媒：我會和孫子說⋯

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平打瘋了！今天在天使主場對戰光芒，他擔任先發第三棒指定打擊，不僅單場猛打賞，在第6局敲出擊球初速109英哩的雷射陽春砲，第7局又敲出美日職棒生涯首發滿貫砲，個人本季首次單場雙響砲，率天使終場以11：3痛電美聯東區強敵光芒。

大谷翔平今天首打席敲飛球出局，第4局敲出中間平飛安打，接下來兩打席都是全壘打。其中大谷的第一轟還是與陣中另一位美聯MVP楚奧特（Mike Trout）背靠背連袂開轟。身為鐵粉的美國分析師韋蘭德（Ben Verlander）上傳大谷戴牛仔帽的全壘打慶祝畫面表示：「大谷今年真的很開心。」

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大谷目送滿貫砲。（USA TODAY Sports）

美國記者卡拉比斯（Jared Carrabis）則是表示：「我目睹了鱒魚以及大谷的連續全壘打，到90歲的時候我會跟我的孫子們說的。」形容這起歷史事件。

大谷翔平今天4打數3安打海灌5打點，打擊率上漲到.252，OPS達.760。天使隊先發投手「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）此役主投5.1局被敲7安，飆出7次三振，僅失1分好投，收下本季第3勝，防禦率為2.45。賽後天使以20勝11敗續居美西龍頭，領先太空人一場勝差。

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pic.twitter.com/jwVU9MhhRQ — Ben Verlander （@BenVerlander） May 10, 2022

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