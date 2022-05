MLB》大谷打瘋了！滿貫+雙響率天使痛電對手 美媒：我會和孫子說⋯

大谷翔平。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕大谷翔平打瘋了!今天在天使主場對戰光芒,他擔任先發第三棒指定打擊,不僅單場猛打賞,在第6局敲出擊球初速109英哩的雷射陽春砲,第7局又敲出美日職棒生涯首發滿貫砲,個人本季首次單場雙響砲,率天使終場以11:3痛電美聯東區強敵光芒。

大谷翔平今天首打席敲飛球出局,第4局敲出中間平飛安打,接下來兩打席都是全壘打。其中大谷的第一轟還是與陣中另一位美聯MVP楚奧特(Mike Trout)背靠背連袂開轟。身為鐵粉的美國分析師韋蘭德(Ben Verlander)上傳大谷戴牛仔帽的全壘打慶祝畫面表示:「大谷今年真的很開心。」

美國記者卡拉比斯(Jared Carrabis)則是表示:「我目睹了鱒魚以及大谷的連續全壘打,到90歲的時候我會跟我的孫子們說的。」形容這起歷史事件。

大谷翔平今天4打數3安打海灌5打點,打擊率上漲到.252,OPS達.760。天使隊先發投手「雷神」辛德加德(Noah Syndergaard)此役主投5.1局被敲7安,飆出7次三振,僅失1分好投,收下本季第3勝,防禦率為2.45。賽後天使以20勝11敗續居美西龍頭,領先太空人一場勝差。

