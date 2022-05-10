聽奧》台灣球后林家文奏捷 網球女雙決賽預約衛冕金牌

林家文／何秋美聯手殺入金牌衛冕戰。（揚基運動行銷有限公司提）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕第24屆夏季達福林匹克運動會（巴西聽奧）正在南卡西亞斯進行，台灣網球女將連戰皆捷，上屆雙金球后、26歲的林家文歷經連日激戰，不但女雙晉級決賽，女單與混雙也都安抵4強，持續朝更上層樓的3金目標邁進。

從小聽覺神經受損的林家文，上屆2017年土耳其薩姆松就展現過人實力，一舉包辦女子單、雙打兩面金牌，本屆她再接再厲，準備改寫個人佳績。女雙她與老將何秋美再度搭檔，已經連勝3場，明天將與同樣3戰全勝的德國勁敵阿爾布雷希特-施蘿德（Heike Albrecht-Schroder）／佛萊肯斯坦（Verena Fleckenstein）爭奪金牌。

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此外，林家文女單8強穩紮穩打，6：3、6：1打敗塞爾維亞對手絲布洛維琪（Stasa Srbulovic），力上前輩隊友何秋美也以6：1、7：5力退斯洛伐克雅諾希可娃（Jana Janosikova） ，台將老少都安抵4強，只要各自再下一城，就有機會「金包銀」。至於林家文搭檔王悛偉，混雙8強則以6：2、6：3解決法國組合蘭伯（Jennifer Lambert）／桑契斯（Maxime Sanchez），安抵4強並追平她上屆成績。

林家文與何秋美尋求衛冕女雙金牌。（揚基運動行銷有限公司提供）

林家文連日苦戰多場力保全勝。（揚基運動行銷有限公司提供）

聽障球后林家文邁向3金。（揚基運動行銷有限公司提供）

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