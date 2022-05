NBA》最後關頭遭逆轉！ 灰熊主帥對勇士這個地方有意見

傑克森。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕季後賽第二輪,灰熊隊今天在G4奮戰到最後遭到勇士逆轉,系列賽1:3落後,主帥詹金斯(Taylor Jenkins)賽後對第四節剩下13.4秒時的判決有意見。

詹金斯日前才因灰熊莫蘭特(Ja Morant)遭到勇士波爾抓了一下膝蓋起爭議,他認為聯盟應該要對此事進行審查。當時記者詢問:「你是不是想說他是故意的?」詹金斯回應:「我只是很好奇發生了什麼。」

請繼續往下閱讀...

今天灰熊第四節落後3分,「JJJ」傑克森(Jaren Jackson Jr.)在三分線外出手遭到勇士隊格林干擾,最後柯瑞掌握球權,也讓比賽失去懸念。

詹金斯今天賽後再次表示好奇,「很好奇裁判報告會怎麼提到那球,那個三分出手是有點著急,但當時是有些接觸的。」

雙方G5將在12日回到灰熊主場展開較量。

DRAYMOND COMES UP WITH A HUGE BLOCK IN THE CLUTCH!



MEM 95 | GSW 100

9.7 remaining in Q4#NBAPlayoffs presented by Google Pixel on TNT pic.twitter.com/sWeV155f7S