NBA》最後關頭遭逆轉！ 灰熊主帥對勇士這個地方有意見

傑克森。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕季後賽第二輪，灰熊隊今天在G4奮戰到最後遭到勇士逆轉，系列賽1：3落後，主帥詹金斯（Taylor Jenkins）賽後對第四節剩下13.4秒時的判決有意見。

詹金斯日前才因灰熊莫蘭特（Ja Morant）遭到勇士波爾抓了一下膝蓋起爭議，他認為聯盟應該要對此事進行審查。當時記者詢問：「你是不是想說他是故意的？」詹金斯回應：「我只是很好奇發生了什麼。」

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今天灰熊第四節落後3分，「JJJ」傑克森（Jaren Jackson Jr.）在三分線外出手遭到勇士隊格林干擾，最後柯瑞掌握球權，也讓比賽失去懸念。

詹金斯今天賽後再次表示好奇，「很好奇裁判報告會怎麼提到那球，那個三分出手是有點著急，但當時是有些接觸的。」

雙方G5將在12日回到灰熊主場展開較量。

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