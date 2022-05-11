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菊池雄星先發對決洋基 今日賽事預告與轉播

2022/05/11 06:56

菊池雄星。（資料照，今日美國）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

NBA今日有2場轉播，第一場是七六人對決熱火，七六人當家中鋒恩比德（Joel Embiid）第三戰回歸後率隊連搶2勝扳平戰局，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）有辦法帶領熱火阻擋完全體的七六人？第二場是獨行俠對決太陽，雙方同樣戰成2：2平手？究竟是東契奇（Luka Doncic）還是保羅（Chris Paul）與布克（Devin Booker）能率隊取得聽牌優勢？記得收看轉播囉！

大聯盟今日有1場賽事轉播，由藍鳥對決洋基，藍鳥將派出日籍強投菊池雄星對決條紋軍40號王牌塞維里諾（Luis Severino），哪一隊能拿下這場比賽的勝利？記得鎖定轉播囉！

中職部分有2場轉播賽事，第一場中信兄弟出戰統一獅，兄弟派出呂彥青對決統一江辰晏，本土左投的對決誰能勝出？第二場是味全龍對決樂天桃猿，味全派出鋼龍對決樂天「姐姐」王溢正，許久沒比賽的小龍們，遇到聯盟龍頭樂天將如何應對？喜愛中職的觀眾別忘了收看比賽囉！

NBA季後賽

07:30 G5 七六人@熱火 緯來體育、愛爾達體育1台

10:00 G5 獨行俠@太陽 緯來體育、愛爾達體育1台

MLB

07:00 藍鳥@洋基 愛爾達體育2台

中職

18:35 中信兄弟@統一獅 ELEVENSPORTS1

18:35 富邦悍將@樂天桃猿 ELEVENSPORTS2

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