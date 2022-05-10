中職Live》郭俊麟兩度解決失分危機 悍將0：0桃猿

第三局

3上，陽耀勳三壘界外飛球遭接殺，戴培峰和王正棠二壘滾地球遭刺殺，黃子鵬投出三上三下。

3下，陳晨威游擊滾地球遭刺殺，林立敲出中左外野二壘安打，成晉敲出游擊平飛球遭接殺，郭俊麟兩度化解得點圈有人的危機。

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第二局

2上，范國宸敲出左外野安打，蔣智賢和申皓瑋吞K，高孝儀擊出二壘滾地球遭刺殺，形成3人出局。

2下，梁家榮敲中外野飛球接殺出局，林承飛和張閔勛都擊出游擊滾地球遭刺殺，郭俊麟投出三上三下。

第一局

1上，王正棠游擊滾地球遭刺殺，于森旭左外野飛球遭接殺，霸帝士遭三振，黃子鵬首局投出三上三下。

1下，林立從郭俊麟手中出左外野二壘安打，成晉犧牲觸擊推進跑者上三壘，陳俊秀游擊高飛球出局，朱育賢遭到三振，郭俊麟化解失分危機。

賽前報導

〔記者林宥辰／台北報導〕昨敗給前隊友索沙領軍的樂天桃猿，富邦悍將今天要繼續作客桃園。悍將昨吞敗後，戰績4勝19敗追平1996年興農熊（同年度改名興農牛），今若再敗，又會再追平興農隊該年最慘紀錄。

富邦悍將今天推出郭俊麟擔任先發，原訂4月初就要進入先發輪值的他，今天是本季初登板，也是腳傷傷癒復出後一軍首度實戰。郭俊麟一登板就要面對上半季榜首樂天桃猿挑戰，也要幫球隊止住近期3連敗。

富邦悍將先發打序

1 王正棠 2B

2 于森旭 SS

3 霸帝士 1B

4 范國宸 3B

5 蔣智賢 DH

6 申皓瑋 CF

7 高孝儀 LF

8 陽耀勳 RF

9 戴培峰 C

先發投手：郭俊麟

樂天桃猿先發打序

1 林 立 2B

2 成 晉 RF

3 陳俊秀 DH

4 朱育賢 1B

5 梁家榮 3B

6 林承飛 SS

7 張閔勛 C

8 邱 丹 LF

9 陳晨威 CF

先發投手：黃子鵬

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