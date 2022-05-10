獨家》至少13人確診！聽奧台灣代表團在巴西疫情慘重

聽奧台灣代表團至少13人確診。（體育署提供）





〔記者梁偉銘／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，第24屆夏季達福林匹克運動會（簡稱巴西聽奧）正在南卡西亞斯進行，台灣代表團驚傳至少多達13人確診！體育署也已證實，正與前線隨行工作人員協助處理。

本屆我國代表團成員總計79人，包括選手39人、教練13人、運動防護員6人、隊醫及護理師各1人，由於大會並未規範參賽者進行防疫檢測，台灣代表團只能自求多福，包括要求成員每3日自主快篩1次，並限制行動範圍在選手村飯店、比賽及訓練場館、大會餐廳與指定場所等，同時發放專屬餐盒，避免與各國選手共用餐具，減少接觸感染風險。

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儘管如此依舊「防不勝防」，據了解，大會染疫情況不斷，近來導致台灣代表團災情慘重，目前PCR檢測陽性多達13人，包括桌球隊教練、選手共4人、籃球隊教練、選手共9人；此外，快篩檢測陽性計還有2人，即田徑、羽球選手各1人，代表團已經安排PCR檢測。

人在國內的體育署全民組組長呂忠仁表示，得知確診情形後，立即越洋聯繫代表團，安排PCR或快篩陽性團員於房內隔離，並由團本部專人採非接觸性送餐，隨時照應選手，「我們已經掌控狀況，請隨團醫師問診，提供2天份藥物給隔離團員備用，並視症狀持續提供醫療協助。」

此外，第一時間也通報其餘團員，持續落實防疫措施與自我健康監測；至於相關人員因染疫衍生的住宿、醫療、交通等必要費用，將由體育署委辦組團經費優先核支、落實照顧。

為確保染疫者健康及國內社區防疫安全，後續將輔導代表團依流行病疫情指揮中心「境外確診個案返國應注意事項」規範，協助染疫團員返國。至於我國聽障者體育運動協會已為每位團員投保旅行綜合保險，理賠範疇包括法定傳染病補償保險金、海外突發疾病住院及補償保險金等。

夏季達福林匹克運動會每4年舉辦1次，為聽障國際綜合性運動賽最高殿堂，本屆賽事原本去年12月登場，就因主辦國巴西疫情吃緊，由國際聽障運動總會（ICSD）與大會籌委會延至今年5月才舉行。我國參與田徑、羽球、桌球、網球、男子籃球、空手道、跆拳道及射擊等8種運動競賽，上屆締造4金5銀8銅佳績，目前拿下2銀5銅。

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