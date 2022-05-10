高球》城市科技大學全大運奪3金1銀 締造團體組十連霸

臺北城市科技大學勇奪全大運高爾夫項目一般男子團體組高爾夫冠軍十連霸。（臺北城市科技大學提供）

〔體育中心／綜合報導〕臺北城市科技大學高爾夫球隊在本屆大專運動會高爾夫項目勇奪三金一銀，大放異彩。其中在一般男子個人組，城市科大休閒系郭時雨獲得二連霸金牌，高爾夫校隊更締造了一般男子團體組十連霸金牌的常勝紀錄；而在公開男子個人組，除休閒系呂孫儀勇奪二連霸金牌外，亦獲得公開男子團體組的銀牌。

城市科大休閒系帶隊老師吳宏熙表示：「10年前協助學校初成立高爾夫球隊，後續更迎來旅日高球名將，也是奧運高球教練曾秀鳳老師的加入，帶領城市科大高爾夫球隊一起逐夢打拚，在大專高爾夫創造歷史。很感謝這漫長過程中支持我們的城市科大董事長、校長、主任及老師，也感謝這十年間所有參賽同學們的付出與努力，共同打造這個偉大紀錄，這十連霸是屬於所有城市科大師生的榮譽。

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公開男子個人組二連霸的城市科大呂孫儀以遙遙領先群雄的總成績，奪得公開男生組冠軍；賽後他表示：「很高興能再為學校留下好的成績，非常感謝在這場賽事中，學校老師的支持與協助，會繼續努力再創佳績。

獲得一般男子個人組冠軍的郭時雨表示：「很開心這次學校可以派我來打今年的全大運，也很高興可以拿到個人和團體冠軍，這是我第一次打揚昇球場，是個挑戰性十足，跟國外很像的比賽場地，在這邊可以打出好成績，也讓我增添不少信心，我會繼續加油，希望明年可以在公開組打得更好。

曾任里約、東京奧運國家代表隊教練的城市科大休閒系老師曾秀鳳表示：「很高興能夠來到城市大學任教，將自己的專長分享給學生，讓我們大家同心協力拿出好的成績，雖然這次有驚無險贏下10連霸也證明了台灣高爾夫的大學生開始動起來了，讓我想到與鄭逢時董事長所聊的初衷慢慢實現，一起來見證台灣全民高爾夫的運動，這幾年很開心帶領城市科大高爾夫球隊打出一片天，大專院校高爾夫球項目總共有八個冠軍，我們已經悄悄的奪七座冠軍，只剩女公開組團體組冠軍一直遲遲未到，就讓我們繼續加油往前走。」

休閒系主任陳寅全表示：「『十』也是代表一種極致，超過了這個極致，就是另一個階段的開始，也歡迎所有愛好高球運動的年輕人加入臺北城市科技大學休閒事業系，並且加入高爾夫球隊，為城市科大再創第二個高爾夫十連霸！」

臺北城市科技大學勇奪全大運高爾夫項目三金一銀全體合照。（臺北城市科技大學提供）

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