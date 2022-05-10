中職》台鋼的測試會「珍珠」誰來挑？ 領隊已有想法

台鋼領隊劉東洋。（資料照，記者龔乃玠攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中職第6隊台鋼雄鷹訂6月中旬舉行自辦測試會，後天起開放線上報名，只是目前台鋼總教練仍在審慎評估中，屆時這些前來測試的「珍珠」要由誰來挑?領隊劉東洋表示，會邀請幾位退役職棒教練協助選材，目前已有人選。

台鋼在上月27日已通過常務理事會審核通過，正式成為中職第6隊，而這支職棒新軍也敲定6月13、15日於高雄澄清湖球場舉行新人測試會，後天起至6月8日中午開放報名（https://reurl.cc/KbQQnq），並於6月17日通知錄取選手，並提報推薦參加今年中職選秀會。過往味全龍以第5隊之姿重返中職時，也曾於2019、2020年連兩年自辦測試會，在2019年首次在台中舉辦時，還吸引多達162人參加，當時總教練葉君璋直呼潛力好手不少。

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只是龍隊是在葉總率領教練團成員下，一起評估測試會球員身手，但台鋼目前只成立球探部門，成員為前中職競技組副組長林聿文和前兄弟象捕手鄭漢禮，現階段總教練人選則尚未出爐，也讓外界好奇屆時要如何選材?對此台鋼內部已有規劃，劉東洋表示會找4至5位職棒退役教練，「會請這些目前不在職棒圈的教練，幫忙我們看選手，再統合他們提供的資訊，一起開會討論。」

由於疫情升溫，台鋼也要求參與測試會的球員，必須完成COVID-19疫苗接種3劑（滿14天）者，或接種未滿3劑但於測試日前24小時內自行完成快篩。其他詳細報名規則，請參閱簡章：https://reurl.cc/yrMVW6。

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