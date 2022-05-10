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NBA》激怒字母哥後 「獵鹿人」哈佛德飛扣肘擊也領T

2022/05/10 19:22

哈佛德。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕薑是老的辣！經驗豐富的哈佛德（Al Horford）不但火力全開，更適時激怒「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo），扮演「獵鹿人」助綠衫軍踢館，把東部季後賽次輪扳回2勝2負平手局面。

哈佛德寶刀未老，繼前場差點助塞爾提克扭轉戰局，關鍵第4戰再度大爆發，全場14投11中、5記三分彈破網，生涯季後賽新高30分進帳，包括決勝第4節挺身而出獨取16分，帶領綠衫軍扭轉落後兩位數劣勢。這是哈佛德生涯首度季後賽30分達標，6月3日滿36歲的他，也是1977年37歲哈維切克（John Havlicek）後，隊史季後賽30分最老球員，更重要的是，據《Stat Muse》統計，此役「字母哥」面對哈佛德嚴防時，投籃命中率從53.8％大幅下滑至30.6％。　

儘管亞德托昆波仍繳出全場最高34分、18籃板，卻被哈佛德徹底惹毛，第3節灌籃後怒盯對手，意外導致技術犯規，「我真的不知道他對我說了什麼，但他看著我的方式和他的做法，真讓人不太滿意。」哈佛德強調，光這點足讓他在比賽中產生一些變化，只是第4節風水輪流轉，哈佛德飛身扣籃後，左臂順勢肘擊後倒的字母哥臉上，同樣領到了Ｔ。　

「對我們來說這是背水一戰，必須做出回應。對方打得很棒，我們需要找到方法因應，也沒有退縮。」哈佛德坦承，此役雙方確實相當興奮，「這是情感遊戲，我們都明白這場比賽的重要性，我只是做了今晚所需的一切。」　　

　

　

　

　

　

　

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