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T1》18日賽事重啟 濃縮季後賽、總冠軍賽程 最快6月4日產生總冠軍

2022/05/10 19:36

高雄全家海神確定例行賽封王。（資料照，記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕武漢肺炎疫情持續升溫，T1聯盟上週例行賽只能被迫喊卡，如今終於6球團、聯盟達成共識，將在５月18日重啟賽事，且要先連3天打完本季的例行賽，以及把季後賽賽程濃縮，最晚在6月8日就要打出元年總冠軍。

聯盟表示，多次召集所屬球團討論後續計畫，面對嚴峻疫情考驗，球團身為職籃一份子，權衡球員健康與職業精神，最終團結一心凝聚共識，將由聯盟推動更高規格的防疫措施，按原計畫於5月18日重啟賽事，聯盟元年總冠軍最快6月4日誕生。

為了減低染疫風險，聯盟防疫規格再升級，由球團提供賽事開打前48小時內快篩證明，一旦出現球員快篩陽性反應，將即刻按CDC最新防疫規範進行後續處置。

此外，聯盟要求球團於賽前提早3小時到場，所有球員接受聯盟快篩檢查，若有球員快篩呈現陽性反應，將要求該球員即刻離開場館，並按CDC最新防疫規範進行後續處置，其餘快篩陰性反應球員符合聯盟登錄規範（外籍球員至多登錄3人、第三類規範球員至多登錄1人）達8名，比賽正常開打。

力求讓賽季打完，聯盟從5月18至20日以3天時間密集打完剩餘5場例行賽，確定各隊例行賽最終排名，並在5月22、23日進行季後挑戰賽，由例行賽第5名球隊挑戰例行賽第4名球隊，爭最後一席季後賽資格，比賽採3戰2勝，第4名球隊未戰先帶1勝。

季後賽從5戰3勝調整為3戰2勝，由例行賽第1名球隊對季後挑戰賽勝出球隊、例行賽第2名球隊對例行賽第3名球隊，例行賽排名在前球隊享有主場優勢，比賽從5月24日開打，最長打到5月29日。

總冠軍賽從7戰4勝調整為5戰3勝，例行賽排名在前球隊獲得主場優勢，主、客場分配為2-2-1，比賽將從5月31日開打，最晚6月8日聯盟元年總冠軍出爐。

T1聯盟5/18重啟濃縮賽程，元年總冠軍最快6/4出爐。（T1提供）

T1聯盟5/18重啟濃縮賽程，元年總冠軍最快6/4出爐。（T1提供）

T1聯盟5/18重啟濃縮賽程，元年總冠軍最快6/4出爐。（T1提供）

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