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網球》前美網冠軍提姆復出不順 羅馬出局苦吞5連敗

2022/05/10 22:03

前美網冠軍提姆復出不順，羅馬網賽出局苦吞5連敗。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕法網紅土大滿貫暖身的羅馬網賽，2020年美網冠軍提姆（Dominic Thiem）出師不利，4：6、6：7（5：7）不敵義大利地主老將佛格尼尼（Fabio Fognini ），加上先前馬貝拉挑戰賽在內，這位奧地利單手反拍名將已苦吞傷癒復出以來5連敗。

擅長紅土作戰的提姆，2018、19年殺入法網決戰，也曾在2017年打進ATP千分等級的羅馬名人賽4強，如今初登場強碰脾氣火爆的佛格尼尼，雖然克服次盤3：5落後，硬是搶救賽末點回破，把戰線拖入搶7，最終仍無力回天，也讓5月24日將滿35歲的佛格尼尼開胡，並把雙雄交手記錄改寫為2勝3負。

「我當然很高興，因為贏了。」笑擁職業生涯第398場巡迴賽勝利的東道主表示，與偉大的冠軍比賽從來不是件容易的事，「很高興來到這裡，並有機會在這種氛圍中出賽，尤其我已經快35歲了。」　

28歲的提姆近來球運多舛，自去年6月手腕受傷動刀，休兵逾9個月才回歸，世界男單排名已從生涯最佳第3，大幅滑落至162席，迄今仍在苦等贏球機會，「很明顯，我真的很沮喪，但自馬德里以來，情況至少有所改善，這很好，我必須在拉鋸時的關鍵分打得更好。」　

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