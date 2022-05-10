湯優盃》79名差距！宋碩芸打出感人戰役 大戰3局惜敗中國二姊何冰嬌

宋碩芸鏖戰3局不敵何冰嬌。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名87的宋碩芸今在優霸盃世界羽球女子團體錦標賽面對本季狀況不差的中國名將何冰嬌，打出令人感動的戰役，最終以21：18、15：21、18：21落敗，台灣連丟3點後確定以B組第2名晉級8強。

頂替戴資穎第一女單位置的許玟琪鏖戰41分鐘，以15：21、13：21敗給陳雨菲，女雙李佳馨／鄧淳薰直落2不敵陳清晨／賈一凡，但宋碩芸生涯未曾和世界排名第9的何冰嬌交過手，反而展現極高的耐心，逼得何冰嬌節奏大亂。

請繼續往下閱讀...

何冰嬌在前兩場對上澳洲、西班牙的選手都贏得很輕鬆，尤其她還是兩屆世錦賽銅牌，同時本季也拿下德國公開賽、南韓大師賽冠軍，外界原本預期宋碩芸恐怕也難以招架。

遇到強敵的宋碩芸，首局先是一鼓作氣連掃7分，即使何冰嬌追上來，甚至取得18：17領先，但小宋反而連拿4分收下首局勝利；宋碩芸第二局持續與何冰嬌纏鬥，在9：13後連拿5分逆轉，但擋不住何冰嬌的凶猛正拍攻勢連丟6分，雙方只能決勝局分勝負。

宋碩芸第三局技術暫停前以11：8領先，但換邊後何冰嬌迎頭趕上，經過五度追到只剩1分落後，才把分數變成18：18平手，並連下3分艱辛拿下勝利。至於小組賽規定要打滿五點，台灣隊第四點女雙是張淨惠／李芷蓁，第五點是今年第一次全國排名賽女單冠軍陳肅諭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法