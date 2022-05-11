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中職》2017桃猿71場才20敗 今年富邦24場已20敗

2022/05/11 07:00

悍將本季戰績4勝20敗持續墊底。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕富邦悍將昨天以0:3不敵樂天桃猿苦吞4連敗，本季戰績4勝20敗持續墊底，和2017年常勝軍Lamigo桃猿相較，真的是天差地遠。

2017年上半季桃猿出賽60場僅16敗，豪取43勝，另有1和，勝率高達0.729並勇奪季冠軍，下半季前11場戰績7勝4敗；換句話說，該季桃猿打到第71場才添第20敗，沒想到今年富邦悍將才打到第24場就「達標」。

也就是說，今年富邦比2017年桃猿少打47場，竟然同樣都達到20敗，這是相當驚人的數據。另外，2017年桃猿只打6場就拿到5勝，今年富邦打了24場還遲遲拿不到第5勝。

2017年執掌桃猿兵符的是洪一中，該季奪冠開啟猿軍三連敗王朝，2019年球季結束洪一中轉戰富邦帶兵，2020年下半季差點領軍打進台灣大賽，去年富邦戰績不佳，但年度勝率仍有0.466，今年由丘昌榮接富邦總教練，勝率只剩0.167。

富邦戰績疲軟，關鍵在於攻擊火力貧乏，平均每場比賽只得2.3分，大概只有各隊的一半左右，團隊打擊率2成21、上壘率0.276、長打率0.286都是全聯盟最差，出賽24場，就有5場被對手完封，單場1分有4場，單場2分也有5場，這14場全輸，只有2場得分超過6分。

驚人的是，本季富邦比味全龍多打7場比賽，總得分竟然少了30分，得分效率差很大。

反觀樂天桃猿火力凶猛，單場得分在2分以下僅3場，7場得分超過6分，團隊打擊率0.290、長打率0.406都是全聯盟第一，得點圈打擊率0.325，也完勝富邦的0.205。

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