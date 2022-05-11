羽球》未能對決戴資穎、陳雨菲 瑪琳透露：恢復約五成...

瑪琳在昨天直落二擊敗陳煊渝。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕西班牙「吼叫天后」瑪琳（Carolina Marin）在昨日於優霸盃帶領西班牙以4勝1敗擊敗澳洲，最終以分組第三無緣晉級，賽後瑪琳也坦承自己的狀態大概只恢復50到60%。

瑪琳在與台灣一戰並未上陣，未能與戴資穎同場較勁，接著與中國一戰也沒有上場，無緣對決陳雨菲，直到昨天才在與澳洲一戰出賽擔任女單第一排點，並以21：12、21：18直落二擊敗從台灣轉籍至澳洲的陳煊渝，不過由於西班牙女團輸給台灣與中國最終位居B組第三，因此未能挺進8強。

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一年前接受左膝十字韌帶手術的瑪琳，在昨役賽後透露自己目前的狀況：「老實說，我不知道自己現在實際上恢復多少，但大概在50%...50或60%。」、「我大概在2天前來這邊，為的是打這場比賽。我還有點時差。我的狀況不是最好的。同時，我也沒辦法在主球場練習，所以我今天才到球場比賽。我只是想要看看我的擊球狀況。」

相隔一年重返國際賽場，瑪琳表示：「能夠回來國際賽事面對我所有的對手感覺相當好，我很高興我可以向所有人再度打招呼，所以對，很高興能回來。」、「你知道，我還沒回到100%，但我會比上月歐錦賽時狀況更好，所以現在我要做的就是再多一點的訓練，同時我們也會觀察我的膝蓋。」

瑪琳指出，他將目標瞄準8月的世錦賽，希望在那個時候回到最佳狀況，「我認為我會在世錦賽繳出最好的狀態，這也是主要的目標。明天我將會回家，我有三周可以準備，因為6月我有兩場比賽（印尼公開賽與馬來西亞賽），所以夏天會有段很長的時間，我想要在這個月準備好。」

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