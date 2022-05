MLB》日籍強投5局無安打鎖洋基 破功後竟上演誇張劇場（影音）

菊池雄星5局無安打,第6局退場後勝投卻被隊友給砸掉。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕日籍左投菊池雄星在上場比賽對決洋基繳出6局失1分好投奪本季首勝,今天再度對決洋基同樣表現出色,前5局讓條紋軍一支安打都出不來,想不到第6局風雲變色,不僅無安打被突破,退場隊友還直接將他的勝投砸掉,甚至後續也被驅逐出場。

菊池雄星前5局表現精彩,面對洋基打線飆出7次三振與3次四壞保送,完全沒被擊出任何一支安打,不過在6下他被拉梅修(DJ LeMahieu)的二壘安打破功,賈吉(Aaron Judge)敲出三壘強勁滾地球,查普曼(Matt Chapman)擋下後球從手套漏出,但該球依舊被算成一支安打,後續菊池雄星讓瑞佐(Anthony Rizzo)敲出中外野飛球出局,拉梅修進佔到三壘,菊池雄星也結束今天的投球任務。

請繼續往下閱讀...

想不到在菊池雄星退場後,接替上場的賈西亞(Yimi Garcia)直接被「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)敲出一發三分砲追平比數,接著賈西亞面對下棒唐納森(Josh Donaldson)投出觸身球,此舉讓洋基板凳群相當不滿。雖然最終並未引發衝突,但賈西亞在與壘審交談結束後,竟於看似沒事後直接被驅逐出場,藍鳥教練團相當不滿地衝上去理論,最終連藍鳥投手教練與總教練都被一起驅逐出場。

GIANCARLO STANTON GOES DEEP AND WE HAVE A TIE GAME 3-3 pic.twitter.com/RbrgFjpjUa