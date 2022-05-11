MLB》日籍強投5局無安打鎖洋基 破功後竟上演誇張劇場（影音）

菊池雄星5局無安打，第6局退場後勝投卻被隊友給砸掉。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕日籍左投菊池雄星在上場比賽對決洋基繳出6局失1分好投奪本季首勝，今天再度對決洋基同樣表現出色，前5局讓條紋軍一支安打都出不來，想不到第6局風雲變色，不僅無安打被突破，退場隊友還直接將他的勝投砸掉，甚至後續也被驅逐出場。

菊池雄星前5局表現精彩，面對洋基打線飆出7次三振與3次四壞保送，完全沒被擊出任何一支安打，不過在6下他被拉梅修（DJ LeMahieu）的二壘安打破功，賈吉（Aaron Judge）敲出三壘強勁滾地球，查普曼（Matt Chapman）擋下後球從手套漏出，但該球依舊被算成一支安打，後續菊池雄星讓瑞佐（Anthony Rizzo）敲出中外野飛球出局，拉梅修進佔到三壘，菊池雄星也結束今天的投球任務。

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想不到在菊池雄星退場後，接替上場的賈西亞（Yimi Garcia）直接被「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）敲出一發三分砲追平比數，接著賈西亞面對下棒唐納森（Josh Donaldson）投出觸身球，此舉讓洋基板凳群相當不滿。雖然最終並未引發衝突，但賈西亞在與壘審交談結束後，竟於看似沒事後直接被驅逐出場，藍鳥教練團相當不滿地衝上去理論，最終連藍鳥投手教練與總教練都被一起驅逐出場。

GIANCARLO STANTON GOES DEEP AND WE HAVE A TIE GAME 3-3 pic.twitter.com/RbrgFjpjUa — Talkin' Yanks （@TalkinYanks） May 11, 2022

由於菊池雄星留在壘包上的跑者都被隊友送回來，因此他今天的成績結算為5.1局被敲2支安打，送出7次三振與3次四壞保送，失掉2分是自責分，防禦率上升到4.15，6局打完洋基與藍鳥以3：3維持平手。

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