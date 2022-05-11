聽奧》代表團14人確診 返國期程延後暫無包機計畫

體育署全民運動組長呂忠仁。（體育署提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣代表團目前正在南卡西亞斯參與夏季達福林匹克運動會（巴西聽奧），昨天卻驚傳多名選手、教練確診。今體育署全民運動組長呂忠仁表示，現階段有14位團員確診，另有5位快篩陽性，代表團密切觀察選手健康狀況，若有需要會隨即啟動當地醫療照護，或是延後成員返國的期程，並由專人留置當地照護。

這次聽奧台灣代表團共有79位成員其中39名為選手，目前傳出共有14位團員確診，其中包含籃球隊及桌球隊成員，另外有5位快篩陽性。

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呂忠仁提到，代表團在選手確診後，會第一時間馬上進行居隔並採取非接觸性送餐，也會透過視訊問診和代表團的隊醫及護理師溝通，提供必要的醫療。不過，由於大會並未有明確的防疫規範，等於確診者一樣能夠繼續參賽，「目前我國代表團確診者都是無症狀或輕症，若選手表達參賽意願，我們也會讓隊醫評估後，確認身體狀況無虞，讓他們繼續參賽。」

至於代表團返國是否會考慮採包機方式？呂忠仁表示，目前確診者都是輕症或無症狀，也已經請聖保羅代表處協調好當地的醫療院所，若有需要會提供醫療協助，「現階段要返國勢必會有確診的情況，屆時我們會先將返國期程延後，代表團也有專人留置當地，給予相關協助。」

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