MLB》砲轟美聯救援王！ 洋基法官猛敲生涯首發再見轟（影音）

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Aaron Judge wins it with the first walk-off homer of his careerpic.twitter.com/CZBhZdFv80 — ESPN （@espn） May 11, 2022

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在主場對藍鳥上演逆轉秀，條紋軍先是在6局突破無安打窘境後追平比數，9局下半「法官」賈吉（Aaron Judge）更以三分彈砲轟美聯救援王羅馬諾（Jordan Romano），助隊以6：5收下勝利。

洋基前5局被日籍左投菊池雄星無安打，直到第六局才靠著拉梅修（DJ LeMahieu）二壘安打突破，在菊池雄星退場後，「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）從後援投手賈西亞（Yimi Garcia）手中敲出追平3分砲，後續賈西亞更因為觸身球被驅逐出場，甚至連總教練與投手教練都被驅逐出場。

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藍鳥隨後振作，在8上靠串聯安打與高飛犧牲打以2分超前，9下藍鳥派出救援王羅瑪諾上陣，想不到他竟在1出局後連投2次保送，下棒的賈吉也毫不客氣，一棒就把球掃出左外野方向形成三分砲，這發全壘打不僅是賈吉生涯首發再見轟，也是領先全聯盟的第10轟。

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