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MLB》怎麼辦到的？超狂海豚撲美技 全場看傻、本人也驚呆（影音）

2022/05/11 12:10

〔體育中心／綜合報導〕運動家今在雙重賽與老虎戰平，其中第二戰二壘手坎普（Tony Kemp）還上演超狂美技，獲得滿堂彩。

雙重賽首戰，運動家以0：6遭老虎完封，第二戰成功扳回一城，以4：1擊敗對手，二壘手坎普4打數敲出2安。

值得一提的是，坎普還在雙重賽第二戰演出精彩美技，事情發生在8局下半，當時老虎2出局一壘有人，坎德拉里歐（Jeimer Candelario）擊出二壘上空平飛球，眼看要飛越形成安打，結果坎普快速移動後，用一記超狂海豚撲接殺這球，全場難以置信的看著這一刻，包括坎普本人也坐在地上張大著嘴巴。

坎普。（美聯社）

據大聯盟官網指出，坎普受訪表示：「老實說，我自己都嚇了一跳，我不會撒謊，我當下的自然反應說明了一切。」

當賽後欣賞自己的美技重播時，坎普說道：「這絕對能排進5大美技之一，當球飛在空中，我的腳也離開地面時，我想著『好吧，要嘛接殺要嘛沒接到』。」

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