聽奧》許樂跨欄摘台灣首金 新民高中：田徑改變了她的人生

許樂（中）摘下百欄金牌。（教練簡慶宏提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台灣之光！夏季達福林匹克運動會正於巴西舉行，來自台中的選手許樂繼日前以12.18秒優異成績，破U20世界紀錄勇奪「女子100公尺」銅牌後，今日再傳捷報，許樂挑戰「女子100公尺跨欄」決賽，遭遇大雨及低溫，仍以13.91秒的佳績再破聽奧大會紀錄，更勇奪得這屆聽奧台灣首金。

許樂目前就讀台中市新民高中高三，校方在她勇奪聽奧中華隊代表團首面金牌傳來後，立即利用下課時間對全校廣播捷報，讓師生與有榮焉。

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新民高中指出，許樂代表台中市遠赴巴西參加聽奧，是她人生第一次出國，也是她的首場國際賽，多數人知道許樂田徑項目表現優異，征戰國內各式田徑賽屢傳佳績，但她因為聽障要透過電子耳聽取槍聲訊息，反應時間會慢上常人0.1秒，在田徑場上「贏在起跑點」是許樂無法達到的狀態，但她用更多的努力，累積衝刺能量，去爭取更佳的成績。

校方指出，今天比賽時，據回報當地大雨天氣不佳下，許樂還是一馬當先，在女子100公尺跨欄以破大會紀錄的13秒91摘金，也打破大會原紀錄14秒20，也是聽奧中華隊代表團首面金牌，她出賽前希望能為國家爭取金牌最高榮譽，她終於如願以償。

校方指出，許樂曾表示田徑改變了她的人生，現在的她變得有自信，她想用自己的故事告訴大家，努力接受有缺陷的自己，找到自己的專長。

許樂的教練簡慶宏表示，這次參與聽奧前除了得面對疫情、時間差、環境適應性的衝擊考驗外，比賽當天還遇到滂沱大雨且低溫的環境，能有這樣的表現與亮眼成績，一切努力都值得。

台中市長盧秀燕今早也在在臉書盛讚許樂為台中之光，運動局長李昱叡也獻上祝福與感謝，期許明日（巴西時間）200公尺賽事再創佳績。

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