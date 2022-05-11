MLB》天使22歲菜鳥超狂！ 成隊史最年輕無安打比賽投手

德梅斯成為天使最年輕的無安打比賽投手。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕天使年僅22歲左投德梅斯（Reid Detmers）在今天與光芒隊的比賽繳出生涯代表作，主投9局完投完封光芒，上演本季第一場獨立無安打比賽，也是本季第二場無安打比賽，同時德梅斯也成為天使隊史最年輕的無安打比賽的投手。

天使此役前3局火力全開，面對塞揚強投克魯伯（Corey Kluber）狂敲11支安打含楚奧特（Mike Trout）與瓦拉克（Chad Wallach）的2發全壘打，8分全是自責分。8局光芒派出野手菲利普斯（Brett Phillips）上場，楚奧特再敲一發兩分砲，接下來大谷翔平敲出右外野深遠安打後，倫登（Anthony Rendon）改成左打竟又敲出一發兩分砲，單局4分進帳。

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德梅斯今天前8局完全封鎖光芒打線，投出2次三振與1次四壞保送未被敲安，6局他被布盧漢（Vidal Brujan）敲出三壘強勁平飛球但遭到倫登接殺，7局菲利普斯最接近敲安，他敲出一壘方向強勁滾地，一壘手沃許（Jared Walsh）未能處理好讓菲利普斯上壘，但最終該球被判為失誤，因此無安打延續中。

9局德梅斯繼續挑戰無安打，他連續解決布盧漢、基爾梅爾（Kevin Kiermaier）與迪亞茲（Yandy Diaz），用108球投出生涯第一場無安打比賽。

德梅斯投出本季第2場無安打比賽，也是第一場獨力投出的無安打比賽。（美聯社）

德梅斯的無安打比賽是本季第一場單人投出的無安打比賽，上一場無安打是大都會4月30日對費城人的接力無安打。德梅斯以22歲又306天的年紀，成為天使隊史最年輕的無安打比賽投手，是自2006年桑契斯（Aníbal Sánchez）後最年輕的無安打比賽投手。

德梅斯此役成為天使隊史第12場無安打比賽，而上一次天使無安打比賽要追溯到2019年，而上次單人投出無安打比賽，則要追溯到2012年的威佛（Jered Weaver）。

楚奧特今天4打數3安打，單場雙響灌進3分打點，大谷翔平也有雙安進帳，打擊率上升到2成58。

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