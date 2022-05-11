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NBA》布克28分領軍 太陽狂勝獨行俠30分率先聽牌

2022/05/11 12:34

布克（中）。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕太陽和獨行俠今在西部準決賽第5戰交鋒，太陽布克繳出全場最高28分，加上艾頓挹注20分，太陽也在第3節火力全開，一舉取得超過20分領先優勢，最終以110：80痛宰獨行俠，系列賽率先以3：2聽牌。

獨行俠前役靠著東契奇（Luka Doncic）砍下26分，並趁著太陽老將保羅（Chris Paul）犯滿離場，將系列賽扳平，雙方戰成2：2平手。

今天兩隊移師太陽主場再戰，獨行俠首節在東契奇發揮之下，一度領先，東契奇半場拿下18分，而太陽布克（Devin Booker）則是進帳16分，助鳳凰城大軍在半場打完3分小幅領先。

東契奇（中）。（美聯社）

第3節戰況風雲變色，獨行俠單節12次失誤，讓太陽先是打出一波19：5攻勢，一舉將領先擴大到雙位數，該節尾聲布克和薛米特（Landry Shamet）輪流開火，前3節打完，太陽取得22分領先優勢，也為比賽定調。

不過，在終場前2.3秒時，太陽畢勇伯（Bismack Biyombo）和克里斯（Marquese Chriss）發生衝突，兩人退場後疑似有後續動作，還驚動球場的維安人員。

太陽布克繳出全隊最高28分、7籃板，艾頓挹注20分，前一戰6犯出場且只拿5分保羅，今天進帳7分、10助攻。獨行俠東契奇進帳全隊最高28分、11籃板，布朗森（Jalen Brunson）貢獻21分，但團隊命中率僅38%，種下敗因。

保羅。（法新社）

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