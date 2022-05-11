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NBA》灰熊少主被勇士抓膝蓋受傷？ 醫學專家道出專業看法

2022/05/11 13:55

波爾（左）防守莫蘭特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊日前指控勇士小將波爾（Jordan Poole）「扯膝」動作，導致莫蘭特（Ja Morant）受傷，事情鬧得沸沸揚揚，今日有醫學專家出面說明，道出專業看法。

莫蘭特G4已經因傷缺席，灰熊次輪系列賽也以1：3被勇士聽牌，陷入懸崖邊緣，今日灰熊透露，經過核磁共振檢查後，莫蘭特的傷勢確定為右膝骨挫傷，明日比賽也無法打。

莫蘭特的膝傷，是否因波爾G3防守時抓住他的右膝所致？美媒《NBC Sports Bay Area》訪問加州大學舊金山分校骨科副教授兼Benioff兒童醫院運動醫學主任Nirav Pandya博士指出，波爾的手「不太可能」造成這種傷害。

「骨頭挫傷是對骨骼的創傷性損傷，其中骨骼的微觀結構被破壞，很多時候伴隨著骨骼內的出血，通常有三種情況會產生，一是對骨骼直接高能量的撞擊（打擊），二是在有韌帶受傷時，骨頭遭受衝擊或移位，三是骨頭負荷過大。」Nirav Pandya博士說道。

Nirav Pandya博士表示：「當然了，沒看到MRI報告，我們不能100%確定，但根據正常診斷來看，波爾抓住莫蘭特膝蓋的動作，不太可能對骨骼造成重大損害，波爾需要很大的力量，才能對莫蘭特的膝蓋造成韌帶損傷，進而導致骨頭挫傷。」

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