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MLB》生涯4524次都站右打區 明星重砲首當「左打」竟開轟（影音）

2022/05/11 13:11

〔記者林宥辰／綜合報導〕天使隊今12:0大勝光芒，22歲左投德梅斯（Reid Detmers）投出一場無安打比賽，成為隊史最年輕無安打紀錄保持人。此役隊友給德梅斯火力奧援多，右打者倫登（Anthony Rendon）面對對方已派野手登板的情況下，竟然站在左打區也開轟。

自2013年生涯自國民隊起步開始，倫登生涯4524次上場打擊都是右打，從未站在左打區打擊過。此役8局下，光芒隊眼看已落後8分之多，遂推派內野手菲利普斯（Brett Phillips）上場，但一上場就挨了楚奧特（Mike Trout）全壘打。大谷翔平敲安後，右打的倫登決定以左打面對菲利普斯，在看了一顆壞球後，倫登面對菲利普斯第2球揮擊，竟也形成右外野方向全壘打。

這支全壘打是倫登此役首安，也讓天使隊這場比賽先發9人全數敲安。連同這支奇特的全壘打，倫登本季擊出4轟，打擊率則是偏低的2成06。代班的菲利普斯此役單局挨2轟、失4分，防禦率24.00。

倫登生涯首度站上左打區就砲轟光芒野手。（美聯社）

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