T1》桃園雲豹5/18重啟主場 3連戰移師桃園巨蛋

桃園雲豹5月18日重啟主場，3連戰移師桃園巨蛋。（球團提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，T1聯盟上週四緊急宣布賽事暫停，隨即召集所屬六都球團討論後續計畫，達成共識5月18日重啟賽事，其中桃園雲豹原訂5月6、7、8日舉行的主場3連戰，除了延期至5月18、19、20日，並改至桃園市立綜合體育館（桃園巨蛋）進行。

由於5月18日後，雲豹主場中原大學體育館校方已規劃校內活動，因此賽事移師桃園巨蛋，票務資訊近期另行公告。球團將嚴格執行政府、聯盟防疫指引，確實落實防疫，球團隊職員、現場所有工作人員需於每場賽前提供快篩陰性證明，場內不開放飲食，且需全程配戴口罩。賽程變動如下：G72場次5月7日17:30改至 5月18日19:00 vs.新北中信特攻；G35場次5月6日19:00改至5月19日19:00 vs.台灣啤酒英熊；G74場次5月8日17:30改至5月20日19:00 vs.臺中葳格太陽。

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聯盟重啟賽事同時濃縮賽程，期望球季能在最短時間順利完賽。5月18日至20日以3天時間密集打完剩餘5場例行賽，確定各隊最終排名，隨即在5月22、23日進行季後挑戰賽，由例行賽第5名球隊挑戰例行賽第4名，爭取最後一席季後賽資格，採3戰2勝，第4名球隊未戰先帶1勝。

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