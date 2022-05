NBA》奪命書生太狂！ 布克比肩「惡漢」寫隊史唯二鬼神紀錄

布克(右)。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕太陽一哥布克(Devin Booker)今轟出全隊最高28分,幫助球隊以110:80血洗獨行俠,次輪系列賽3:2聽牌,還寫下超狂紀錄。

太陽先前在獨行俠主場吞下2連敗,系列賽戰成平手,今日回到主場有輸不得的壓力,布克帶頭砍分,全場20投11中、包括投進3顆外線,得到28分、7籃板、2助攻。

對於贏下重要一勝,布克賽後表示:「我們從先前比賽的影片中學習,教練做出調整,我們只是跟隨教練的指示調整過來。」

布克在生涯前30場季後賽中,累積804分,根據《ESPN Stats & Info》指出,他加入名人堂球星「惡漢」巴克利(Charles Barkley)的行列,成為太陽隊史唯二能在生涯前30場季後賽,飆破800得分大關的球員。

With 28 points on Tuesday, Devin Booker joined Charles Barkley as the only Suns players with 800 points in their 1st 30 career playoff games. pic.twitter.com/ldRghHDIL2