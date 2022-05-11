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NBA》奪命書生太狂！ 布克比肩「惡漢」寫隊史唯二鬼神紀錄

2022/05/11 14:32

布克（右）。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕太陽一哥布克（Devin Booker）今轟出全隊最高28分，幫助球隊以110：80血洗獨行俠，次輪系列賽3：2聽牌，還寫下超狂紀錄。

太陽先前在獨行俠主場吞下2連敗，系列賽戰成平手，今日回到主場有輸不得的壓力，布克帶頭砍分，全場20投11中、包括投進3顆外線，得到28分、7籃板、2助攻。

對於贏下重要一勝，布克賽後表示：「我們從先前比賽的影片中學習，教練做出調整，我們只是跟隨教練的指示調整過來。」

布克在生涯前30場季後賽中，累積804分，根據《ESPN Stats & Info》指出，他加入名人堂球星「惡漢」巴克利（Charles Barkley）的行列，成為太陽隊史唯二能在生涯前30場季後賽，飆破800得分大關的球員。

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