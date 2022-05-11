NBA》淪七六人敗戰罪犯 恩比德：找回侵略性打到搶7

恩比德。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕緊急復出扮演救世主的恩比德（Joel Embiid），今卻演出失常，淪為七六人客場敗戰罪犯，東部季後賽次輪陷入2勝3負絕境，已讓東霸天熱火聽牌，這位明星中鋒信心喊話，要求全隊找回專注力，先回費城背水一戰，再想辦法到邁阿密拚壓軸第7場。

關鍵G5，七六人85投31中、命中率僅36.5%，防守更是失誤連連，最終慘敗多達35分，因傷戴面具上陣的恩比德，只繳出17分、5籃板，正負值來到負29，創下個人季後賽生涯新低，「我們讓對方打得太輕鬆，沒有拿出應有的防守態度和對抗性，最重要的是失去場上專注力。」責無旁貸的恩比德強調，即使有時候身體跟不上，也得咬緊牙關向前挺進，放手一搏爭取最好結果，「我必須打得更具侵略性，並且再一次回到這裡。」

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與年度MVP擦身而過，恩比德坦承幾週前就猜到無緣獲獎，「恭喜約基奇（Nikola Jokic），他打出非常出色賽季，值得蟬聯MVP。」他也強調，不會再怨天尤人，「關於MVP評選沒有對錯，候選名單上有許多人，我、亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、布克（Devin Booker）都各有優勢。我已經連續兩年經歷這種情況。我不知道還要做到多少，才能贏得這個獎項，現在得先把眼光放遠，投入所有能量贏球。」

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