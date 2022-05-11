晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

全大運》超級黑馬！林祐賢100公尺躍居史上第三傑 今天又拿200金牌

2022/05/11 15:02

國立體大林祐賢今天在111年全大運公開男生組200公尺以生涯最佳21秒摘金。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕國立體大短跑好手林祐賢過去曾是獎牌絕緣體，不過本屆他異軍突起，更躍居100公尺史上第三傑，今天在111年全大運公開男生組200公尺以生涯最佳21秒摘金，本屆更是一舉包辦100、200及400接力3面金牌，成為大贏家。

林祐賢過去只有在109年全大運幫助國體大拿到400接力金牌，但其他個人項目只能當陪榜生，即使總是和獎牌無緣，但他憑藉一顆愛田徑的心持續奮戰，也按教練課表刻苦訓練，如今終於有收到成效。

國立體大林祐賢（中）今天在111年全大運公開男生組200公尺以生涯最佳21秒摘金。（記者陳志曲攝）

林祐賢坦言，過去比賽可能是心臟太小，每當起跑後只知道要全力衝刺，但其實根本就是腦筋一片空白，成為自己始終無緣在個人賽拿獎牌的主因。

林祐賢在100公尺預賽就飆出10秒26，不僅改寫自己原本生涯最佳10秒41，並躍居史上第三傑，在台灣僅次於林昱堂、楊俊瀚，這一佳績不僅跨過杭州亞運參賽門檻10秒32，更為自己奠定信心，最終他也成功抱回100公尺金牌。

林祐賢今天即使雙腿已感到疲憊，但在200公尺決賽依舊全速衝刺，改寫自己21秒13的最佳成績摘金，雖然無緣達到亞運的20秒80，但他相信只要繼續努力，盼能於28日的台灣公開賽再拚一次。

國立體大林祐賢今天在111年全大運公開男生組200公尺以生涯最佳21秒摘金。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。