全大運》超級黑馬！林祐賢100公尺躍居史上第三傑 今天又拿200金牌

國立體大林祐賢今天在111年全大運公開男生組200公尺以生涯最佳21秒摘金。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕國立體大短跑好手林祐賢過去曾是獎牌絕緣體，不過本屆他異軍突起，更躍居100公尺史上第三傑，今天在111年全大運公開男生組200公尺以生涯最佳21秒摘金，本屆更是一舉包辦100、200及400接力3面金牌，成為大贏家。

林祐賢過去只有在109年全大運幫助國體大拿到400接力金牌，但其他個人項目只能當陪榜生，即使總是和獎牌無緣，但他憑藉一顆愛田徑的心持續奮戰，也按教練課表刻苦訓練，如今終於有收到成效。

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國立體大林祐賢（中）今天在111年全大運公開男生組200公尺以生涯最佳21秒摘金。（記者陳志曲攝）

林祐賢坦言，過去比賽可能是心臟太小，每當起跑後只知道要全力衝刺，但其實根本就是腦筋一片空白，成為自己始終無緣在個人賽拿獎牌的主因。

林祐賢在100公尺預賽就飆出10秒26，不僅改寫自己原本生涯最佳10秒41，並躍居史上第三傑，在台灣僅次於林昱堂、楊俊瀚，這一佳績不僅跨過杭州亞運參賽門檻10秒32，更為自己奠定信心，最終他也成功抱回100公尺金牌。

林祐賢今天即使雙腿已感到疲憊，但在200公尺決賽依舊全速衝刺，改寫自己21秒13的最佳成績摘金，雖然無緣達到亞運的20秒80，但他相信只要繼續努力，盼能於28日的台灣公開賽再拚一次。

國立體大林祐賢今天在111年全大運公開男生組200公尺以生涯最佳21秒摘金。（記者陳志曲攝）

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