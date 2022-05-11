全大運》難得的練武奇才！「短跑甜心」張博雅100、200公尺包雙金

國立體大張博雅（中左）以24.23的成績拿下全大運公開女生組200公尺決賽第一名，與拿下第二名的彰化師大張秝羚（中右）開心擁抱。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕國立體大「短跑甜心」張博雅今日在111年全大運公開女生組200公尺決賽，以生涯最佳24秒23奪金，加上100公尺、400公尺接力金牌，本屆3金成最大贏家，且其實專心練100、200還不到兩個月，堪稱是練武奇才。

來自花蓮的張博雅高中專攻100公尺跨欄且成績不錯，但在高三上學期於台東全中錦卻因天氣炎熱有些中暑，在第三個欄架直接撞上去，且重心不穩還直接撞到頭部，當下被擔架抬出場。

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經過這一摔後，張博雅才把重心擺在100、200公尺上，去年全中運更包辦雙金，如今在第一次全大運稱霸100、200，且200公尺又創生涯最佳，她笑說，「會不會是因為這一摔，所以我就開竅了，反而在速度上表現越來越好。」

國立體大張博雅以24.23的成績拿下全大運公開女生組200公尺決賽第一名。（記者陳志曲攝）

值得一提的是，身型修長的張博雅與「台灣欄神」陳奎儒師出同門，教練皆為王國慧。王國慧認為，身體條件不錯的張博雅，未來想在國際賽展現競爭力，勢必要專攻100跨欄才有機會，所以張博雅在國體大這段期間其實都在練跨欄，甚至在3月底的全國大專錦標賽還在比100跨欄。

不過，張博雅想在全大運衝擊100跨欄獎牌頗有難度，本身速度優異的她就在4月開始訓練100、200的速度、速耐力等，就成功收下兩金，堪稱是練武奇才，而按照王國慧的計畫，張博雅包辦個人雙金後，接下來將繼續勤練100公尺跨欄。

國立體大張博雅以24.23的成績拿下全大運公開女生組200公尺決賽第一名。（記者陳志曲攝）

國立體大張博雅以24.23的成績拿下全大運公開女生組200公尺決賽第一名。（記者陳志曲攝）

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