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湯優盃》打3局沒在怕！周天成力退印度新一哥 台灣隊1：0領先

2022/05/11 16:35

周天成3局擊敗對手為台灣奪得第一點。（資料照，美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕在泰國曼谷登場的湯姆斯盃今進入小組賽最終日競爭，確定於C組取得8強資格的台灣、印度將爭分組第一位置，打頭陣台灣一哥周天成以21：19、13：21、21：17力退世界排名第9的「超新星」森。

台灣在小組賽前兩場分別擊敗加拿大、德國，與印度同為2連勝，提前鎖定8強席次，如今兩軍將在今日交鋒，贏家將登上分組第一。台灣前三點依舊排出周天成、王子維及東京奧運金牌組合李洋／王齊麟，全力搶分組第一的位置。

世界排名第4的周天成扛起男單第一點，對上狀況不俗的森，兩人過去無交手紀錄。周天成在首局最多落後5分，但技術暫停後急起直追，尤其10：14後更是以9：2攻勢超前3分，而森雖然追平，小天還是技高一籌先把首局拿下。

20歲的森是印度男單新一哥，去年在世錦賽奪銅牌，本季又拿下印度公開賽冠軍，以及全英公開賽亞軍，因此在次局就一路領將戰線延長。

周天成決勝局重整旗鼓，技術暫停前取得11：6領先，換邊後對手一度追近，小天還是有穩住陣腳，再度於3局大戰中脫穎而出，為台灣隊取得1：0領先。

台灣第二點男雙由世界排名第3的李洋／王齊麟把關，對手是第2次遭遇世界排名第8的蘭基雷迪／謝提，雙方前次交手就是東京奧運，由印度組合獲勝。

世界排名第9的「超新星」森。（資料照）

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