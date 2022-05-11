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MLB》「永遠不會忘記的夏天」天使無安打投手3年前曾隨國家隊來台

2022/05/11 17:12

天使左投德梅斯2019年曾披上美國國家隊戰袍。（取自Instagram）

〔體育中心／綜合報導〕天使22歲左投德梅斯（Reid Detmers）今對光芒投出無安打比賽，寫下隊史最年輕紀錄，這位來自路易斯維爾大學的首輪大物，曾經在2019年隨美國國家隊來台進行交流賽。

德梅斯高中畢業後曾獲勇士32輪指名、不過最後選擇先進入大學，大二那年拿下追平隊史的13勝，並獲得所屬聯盟的最佳投手等榮譽，同年夏天入選美國大學國家隊。

NCAA美國移地訓練交流賽舉辦多年，2019年是疫情爆發前最後一屆，身為國家隊一員的德梅斯也隨隊來台，隔年在首輪第10順位獲得天使指名進入職棒。後來成為2020年狀元、當時就讀亞利桑那大學的托克森（Spencer Torkelson）也是當年美國隊成員之一。

美國隊當時與台灣隊進行了3場比賽、與合庫打了1場，隨後再到日本進行交流賽，德梅斯當時也曾在社群貼出在東京比賽的照片寫道：「我永遠不會忘記的夏天」。

2019與美國大學國家隊進行交流賽的台灣隊為港口盃代表隊，名單成員除業餘國家隊常客吳昇峰外，還有同年參與選秀分別進入富邦、兄弟的江國豪、魏碩成等人。

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