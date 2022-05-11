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少棒》全國TOTO盃高雄逆轉桃園奪冠 取得亞洲盃台灣代表權

2022/05/11 17:11

全國TOTO盃少棒賽今在台南國際棒球場進行冠軍戰，高雄市隊以7比6擊敗桃園市隊奪冠，並取得亞洲盃台灣代表權。（圖教育局提供）

〔記者方志賢／高雄報導〕全國TOTO盃少棒賽今在台南國際棒球場進行冠軍戰，高雄市隊前3局掛蛋，於第4局對桃園市隊急起直追，戰至7局上6比6平手，最後7局下以一支再見安打逆轉勝，終場高雄市隊以7比6擊敗桃園市隊，取得出賽亞洲盃台灣代表權。

高雄市隊由高雄各國小棒球隊組成，有苓雅區中正國小、岡山壽天國小、鼓山國小與忠孝國小等，實力堅強，是繼2016、2018後，再度奪下TOTO盃少棒賽冠軍。

中正國小有9名小將參與高雄市隊；校長吳軒銘說，隊員們努力爭取勝利令他感動，尤其今冠軍戰在落後下，仍能逆轉戰局，展現不放棄的精神。他希望隊員保持戰力到亞洲盃，之後再打到世界盃，為台灣爭取榮耀。

高雄市隊於今年全國TOTO盃少棒賽一路過關斬將，昨四強戰與台中市隊交手，高雄市隊敲出10支安打，以10比0擊敗台中市隊；今天冠軍戰，前3局掛零，第4局一口氣拿得5分，到第7局上雙方6比6打平。最後7局下，鼓山國小小將邱孝佑，在2、3壘有人，適時揮出安打攻下1分，終場高雄市隊以7比6擊敗桃園市隊。

高雄市隊忠孝國小姜晉堯，主投6局，成功穩住對手炮火，獲選投手獎，壽天國小孔皓寧獲選MVP，總教練尤伸評獲頒教練獎。

全國TOTO盃少棒賽今在台南國際棒球場進行冠軍戰，高雄市隊以7比6擊敗桃園市隊奪冠，並取得亞洲盃台灣代表權。（圖教育局提供）

忠孝國小姜晉堯，主投6局，成功穩住對手炮火，獲選投手獎。（圖教育局提供）

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