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中職》主將染疫先發輪值傷腦筋 葉總笑說：好險有「廖」！

2022/05/11 17:09

廖任磊。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕味全龍4月底染疫風暴延燒至今，已有19名本土球員確診，部分選手已解除10天居家隔離，進行分流自主訓練，之後再到二軍調整、比賽，但這19人本週確定無法在一軍出賽。

味全總教練葉君璋指出，這19名本土球員10天解隔，須進行7天自主健康管理，這段期間會自主訓練，原則上要再加上7天在二軍調整，等到狀況調整好再上一軍比賽，「這些球員等於說10天解隔出來，再調整兩個禮拜，然後視情況回到一軍。」

少了19名一軍球員，當然對戰力影響甚鉅，葉總表示，影響最大的是先發投手群，少了王維中，還有先發能吃7局的郭郁政、林子昱，本週四連戰預計先發輪值依序為鋼龍、布里悍、廖任磊，最後一場新人曹祐齊，還有陳明軒都有機會。

由於王維中、郭郁政和林子昱短期內都無法上一軍，最快得等到5月底才能回到陣中，下週味全單週6戰，基本上就交給鋼龍、布里悍、廖任磊、曹祐齊、陳明軒，其中今天先發的鋼龍，下週可望扛兩場先發（5月16、22日）。

「好險有廖，不然就完蛋了！」葉總笑說，少了幾名本土先發投手，調度確實有影響，上來的幾名投手能力和技術都具備了，就看臨場表現如何，還好這段期間有廖任磊，不然投手調度會更困難。

廖任磊開季從二軍出賽，4月19日本季首度先發，對中信兄弟投5局失1分拿下勝投，本季防禦率5.19。

相較之下，葉總認為，多名一軍主力球員缺陣，對打線影響沒那麼大，畢竟打擊的「氣」很重要，他強調，「排下去就是最好的陣容。」

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