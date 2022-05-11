登山》首次無氧登頂 「三條魚」詹喬愉靠意志力征服世界第七高峰

詹喬愉無氧登頂道拉吉利峰。（彥恩國際經紀提供）

〔體育中心／綜合報導〕賀台灣登山家詹喬愉（三條魚）順利攀登世界第七高峰道拉吉利峰－Dhaulagiri（海拔8,167公尺），無氧登頂成功！

三條魚於今年三月底從台灣出發，遠赴位於尼泊爾的喜馬拉雅山脈，經過數次的物資運補以及高度適應，最終以無人工供氧的方式攀登（以下簡稱無氧攀登）道拉吉利峰－Dhaulagiri（海拔8,167公尺），寫下以最年輕的台灣女性無氧首登成功的記錄。

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詹喬愉無氧登頂道拉吉利峰。（彥恩國際經紀提供）

詹喬愉無氧登頂道拉吉利峰。（彥恩國際經紀提供）

世界上一共有14座海拔超過8,000公尺以上的獨立山峰，分布於喜馬拉雅山脈與克拉崑崙山脈，岳界稱之為八千米巨峰。其中道拉吉利峰為第七高峰，在梵語中的意思是「白色的山」。因當地地形導致天氣多變，白天晴朗無雲，轉眼狂風暴雪且以伸手不見五指的濃霧聞名，故又稱「魔鬼峰」。三條魚此次挑戰曾一度因為天氣太糟，大量冰河裂隙、路繩、帳篷都遭掩埋，考量安全因素而撤退。所幸山神眷顧加上不輕言放棄的驚人意志力，成功登頂她的第五座八千米巨峰。

詹喬愉無氧登頂道拉吉利峰。（彥恩國際經紀提供）

詹喬愉無氧登頂道拉吉利峰。（彥恩國際經紀提供）

三條魚於5月9日尼泊爾時間下午1點狂風中成功登頂，當天晚上21:00才返回海拔7200m的第三營休息，攀登時間歷時近24小時！其驚人的意志力，讓在臺灣的留守團隊驚訝又不捨。台灣留守團隊9日上午便緊盯她的個人衛星定位裝置，倒數著：「26,100英尺！26,200英尺！！爬升！爬升！！」「登頂啦～！」最後500公尺！」、「超過8000公尺！」、「最後160公尺！」。雖然衛星訊號顯示已經登頂，眾人也都為她感到興奮不已，然而當下卻不敢鬆懈，直到深夜接到三條魚電話，確定她平安下撤至海拔7200米的第三營才鬆一口氣。

畢竟，以八千米巨峰這種極限攀登的情況下，成功登頂後卻永眠山中的山難案例不在少數，無氧攀登又面臨更大的未知與考驗，且天氣預報顯示隔天天氣將可能更糟，需趕緊下撤。

三條魚擁有數座八千米巨峰的攀登經驗，而這次為她首次嘗試以無氧方式登頂，她表示山頂時風速格外強勁（編按：當天預報顯示海拔7500米以上之風速高達40~45km/h），這一次全靠意志力完登，非常令人敬佩。

攀登期間她直說想念大家，而被問及恢復狀況如何時，高興的表示只有回到臺灣享用和牛、豆花、芋圓等美食才能才能恢復。

詹喬愉無氧登頂道拉吉利峰。（彥恩國際經紀提供）

詹喬愉無氧登頂道拉吉利峰。（彥恩國際經紀提供）

為了這趟攀登行程，雖然本身就是身手矯捷的登山好手，三條魚平時仍在加以鍛鍊自身體能。擁有多年攀登經驗的三條魚深知，攀登位於極端環境下的八千米巨峰，行前訓練可不能馬虎。三條魚曾於2015年在遠赴吉爾吉斯（Kyrgyzstan）阿拉阿恰（Ala Archa）進行技術攀登，隨後受困於冰河導致腳部神經受損，回台灣後仍積極上山進行「復健」，每天勤伸展、按摩。三條魚為了讓身體狀況有更完整的鍛鍊，除了日常的登山訓練（如一日雪山O聖）之外，也在2021年參加鐵人三項，突破自身的舒適圈，並進行數次的速攀訓練、耐寒訓練，在相對可控性高的狀態下測試自身體能與裝備的極限。

今年是台灣在八千米巨峰攀登史上是令人振奮的一年，除了三條魚之外，另外兩位登山家呂忠翰（阿果）與曾格爾也在近期完成無氧登頂的成就，相信這對台灣攀登風氣有積極正面的影響。

詹喬愉無氧登頂道拉吉利峰。（彥恩國際經紀提供）

詹喬愉無氧登頂道拉吉利峰。（彥恩國際經紀提供）

詹蕎愉國際山岳攀登紀錄

2015吉爾吉斯（Kyrgyzstan）阿拉阿恰（Ala Archa）技術攀登，登頂Ratsek peak。（俄羅斯分級2B，Grade Alpine分級難度 PD+路線）

2018年5月16日，台灣第一位女性登上全球第四高峰洛子峰（8516m）

2018年9月28日，台灣第一位女性登上全球第八高峰馬納斯盧峰（8163m）

2019年5月15日，台灣第一位女性登上全球第五高峰馬卡魯峰（8485m）

2019年5月27日，台灣第二位女性登上全球第一高峰聖母峰（8848m）

2022年4月5日，登頂阿麻達布朗技術型山峰（Amadablum）（6812m）

2022年5月10日，無氧攀登全球第七高峰道拉吉利峰（Dhaulagiri）（8,167m）

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