晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

網球》溫布頓禁俄餘波盪漾 傳ATP取消積分反制

2022/05/11 17:33

溫網今年禁止俄羅斯、白俄羅斯選手參賽。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕網壇正值多事之夏，溫布頓錦標賽因為「反俄禁賽令」，餘波盪漾可能讓情勢更加混亂，尤其傳出ATP（職業男網總會）將取消職業積分抵制，消息一出引發各界熱議。　

俄國軍事侵略烏克蘭後，引發全球體壇強力抵制，但包括ATP、WTA、ITF等男女網球組織，目前仍允許俄羅斯、白俄羅斯選手中立身份參賽，僅歷史悠久且地位尊貴的溫網率先封殺，以免屆時被俄國政府利用做為政治宣傳工具。這也導致世界男單第2的梅德維夫（Daniil Medvedev）、第7的盧布列夫（Andrey Rublev）、女單第8莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）等名將，恐怕無緣在6月27日至7月10日的草地大滿貫盛事亮相。

對此爭議手段，包括塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、英國地主爵士穆雷（Andy Murray）等名將都不支持。據《每日電訊報》等英媒報導，ATP甚至考慮消取消溫網賽事積分，以回應全英草地俱樂部針對兩俄球員的特殊禁令，若拍板定案，屆時各國選手只能獲得獎金，卻沒有任何職業積分，勢必引發更大風波。

四大滿貫賽積分最高，男、女單打冠軍多達2000分，但英媒也認為，光是高額獎金與大滿貫光環，就足以吸引喬帥、蠻牛等球星共襄盛舉。　

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。