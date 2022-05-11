網球》溫布頓禁俄餘波盪漾 傳ATP取消積分反制

溫網今年禁止俄羅斯、白俄羅斯選手參賽。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕網壇正值多事之夏，溫布頓錦標賽因為「反俄禁賽令」，餘波盪漾可能讓情勢更加混亂，尤其傳出ATP（職業男網總會）將取消職業積分抵制，消息一出引發各界熱議。

俄國軍事侵略烏克蘭後，引發全球體壇強力抵制，但包括ATP、WTA、ITF等男女網球組織，目前仍允許俄羅斯、白俄羅斯選手中立身份參賽，僅歷史悠久且地位尊貴的溫網率先封殺，以免屆時被俄國政府利用做為政治宣傳工具。這也導致世界男單第2的梅德維夫（Daniil Medvedev）、第7的盧布列夫（Andrey Rublev）、女單第8莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）等名將，恐怕無緣在6月27日至7月10日的草地大滿貫盛事亮相。

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對此爭議手段，包括塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、英國地主爵士穆雷（Andy Murray）等名將都不支持。據《每日電訊報》等英媒報導，ATP甚至考慮消取消溫網賽事積分，以回應全英草地俱樂部針對兩俄球員的特殊禁令，若拍板定案，屆時各國選手只能獲得獎金，卻沒有任何職業積分，勢必引發更大風波。

四大滿貫賽積分最高，男、女單打冠軍多達2000分，但英媒也認為，光是高額獎金與大滿貫光環，就足以吸引喬帥、蠻牛等球星共襄盛舉。

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