中職》希望不只是支援 19歲「重裝坦克」李展毅發豪語

李展毅。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕味全龍19名本土球員確診，今天確定無法在桃園球場龍猿戰中亮相，味全拉上許多二軍選手上來，包括19歲小將「重裝坦克」李展毅，此役在板凳待命，有機會完成一軍初登場。

李展毅去年從大理高中畢業投入選秀，味全以第3輪指名選入，簽約金330萬元，他原為捕手，一進入味全，教練團就規劃他守一壘，蹲捕只是客串性質，身高188公分、體重115公斤，身形魁武，被看好未來成為球隊主力重砲手。

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味全總教練葉君璋表示，和去年相較，今年李展毅擊球飛行距離更遠，選球還OK，只是還不夠穩定，來到球隊守一壘為主，如果其他捕手有狀況，他也可以支援蹲捕。

李展毅說，由於今年是個人第一個完整球季，一開始容易受影響，在乎「不必要在乎」的東西，調整得不順利，開季告訴自己不要想太多，專注在二軍比賽。

李展毅透露，之前葉總就告訴他，如果球隊遇到傷兵或疫情臨時狀況，他就有可能上一軍，所以這次上來自己已有心理準備，「希望不只是支援，在一軍待愈久愈好。」

本季李展毅在二軍出賽15場，47打數敲10安，打擊率2成13，另有1轟、9分打點，守備方面，他在二軍守一壘9場，有1次失誤，總計蹲捕3場、7局，對手沒有發動盜壘。

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