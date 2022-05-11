盧彥勳、淡水真理大學簽約成立網球學校 栽培潛力後進

網球退役國手盧彥勳與真理大學簽署產學合作意向書，將在真理大學成立盧彥勳國際網球學校，培養更多潛在網球好手。（記者林欣漢翻攝）（記者林欣漢攝）

〔記者林欣漢／新北報導〕網球退役國手盧彥勳今天下午與真理大學簽署產學合作意向書，將在真理大學成立盧彥勳國際網球學校，設置室內網球場3面、室外網球場1面、重量訓練室與停車場，提供透過專業培訓，幫助更多潛力好手站上國際舞台。

盧彥勳是奧運5屆元老，曾在2010年的溫布頓網球錦標賽締造台灣史上首闖大滿貫男單8強紀錄，生涯贏得29座ATP挑戰賽單打冠軍，為史上最多男單頭銜紀錄保持人，去年在東京奧運後高掛球拍，心心念念的想為台灣建立具有規模的網球基地，把多年來國際賽場汲取的寶貴經驗，奉獻回饋家鄉土地。

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盧彥勳指出，一個國家能有出色的選手不是靠運氣，而是需要長期培育，他看見台灣參與網球運動人口愈來愈多，卻往往在進階過程浪費許多時間和精力，若台灣也能像歐美先進國家一樣，擁有優良環境和訓練場地，相信年輕球員會有更多機會嘗試，至少不用白花錢或走冤枉路，「我想啟發引領更多年輕球員，勇敢把握機會圓夢。」

網球退役國手盧彥勳（右2）與真理大學簽署產學合作意向書，將在真理大學成立盧彥勳國際網球學校。（記者林欣漢翻攝）（記者林欣漢攝）

真理大學校長陳奇銘表示，盧彥勳國際網球學校將立即著手具國際標準的網球場修繕工作，未來將提供室內與室外網球場讓學員使用，而修繕後的場地也將提供真理大學體育教學使用，期待盧彥勳的網球專業能啟發學生對網球運動的學習，進而培育具實力的真大網球校隊。

選定真理大學作為盧彥勳國際網球學院預定地有其淵源，盧彥勳說，因為自己是教徒，且小時候曾與哥哥盧威儒一起來真理大學打過網球，因此對真理特別有感情，而且，北部冬天多雨，室內網球場是他們團隊選擇的主要考量，真理大學室內挑高的規格也滿足盧彥勳國際網球學院的需求，再加上室外還有1座草地網球場，非常適合訓練專業球員在不同場地的戰略技巧。

真理大學校友總會執行秘書楊飛龍董事長表示，未來校友總會會定期分享盧彥勳國際網球學院的進度給愛好運動的校友們知道，同時也會與學院接洽舉辦各式網球活動，增進大家對網球的熱愛。

盧彥勳國際網球學校歡迎所有對網球有興趣的民眾報名參加，盧彥勳也將親自授課，希望將多年來征戰國際網球比賽的實戰經驗，培養更多潛在網球選手，挑戰更高的國際職業舞台，他們也會組團隊來開設各種推廣網球運動的課程，包含寒暑假的網球夏令營、兒童網球、成人網球教學等，為推廣台灣網球運動盡一份心力。

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