MLB》代班投手挨「左打版」倫登全壘打 菲利普斯一開始竟不知

No way



Anthony Rendon decided to hit lefty vs Brett Phillips... and he went yard!!



（via @MLB） pic.twitter.com/7eFPmqoDTA — FOX Sports: MLB （@MLBONFOX） May 11, 2022

〔記者林宥辰／綜合報導〕天使隊12:0擊敗光芒，焦點除了22歲左投德梅斯（Reid Detmers）投出隊史最年輕無安打比賽，8局下天使隊右打者倫登（Anthony Rendon）面對光芒野手代班的投手菲利普斯（Brett Phillips），生涯首次以左打站上打擊區，卻扛出一發兩分砲，賽後更引起熱議。

菲利普斯此役攻守兩端都當「配角」，9局代班投手消化局數，竟被右打者倫登以左打擊出一發全壘打。倫登站上左打打擊區時，脛骨護具還穿在原本右打時該穿的左腿上，只看兩球就開轟。天使隊總教練梅登透露，倫登在賽前練打時，偶爾會因為好玩而站在左打打擊區揮擊，對他來說倒並非完全是新鮮事。

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賽後，倫登被記者問起那支全壘打，他以不想搶走小老弟鋒頭為由，未對自己當下的臨時起意發表太多評論。苦主菲利普斯則說：「老實說，我是在他繞回本壘時，看到背後的名字，我才知道打者是他。」

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