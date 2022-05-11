T1》中信特攻大贏家 魏嘉豪最夯球星、最FUN主場

中信特攻魏嘉豪榮膺「最夯球星」。（T1提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕儘管武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，T1職籃5月18日才重啟賽事，聯盟元年球季年度球迷票選獎項，「最夯球星」、「最FUN主場」率先出爐，由新北中信特攻成為最大贏家。

歷經3週網路投票，總投票數突破8萬關卡，中信特攻陣中「袋鼠」魏嘉豪擊敗眾多成名前輩，登頂年度「最夯球星」，球團主場經營也獲肯定，一舉奪下年度「最FUN主場」殊榮。雖是職籃菜鳥，魏嘉豪憑藉著親和力十足的陽光暖男形象，瘋狂圈粉，連特攻總經理張樹人都笑說：「嘉豪就是我們的流量密碼，只要我們的社群有他的相關貼文或影片，流量總是特別高。」

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魏嘉豪以15625票順利凍蒜，高雄全家海神看板球星胡瓏貿雖然一路緊追，最後仍無緣超車，以14368票屈居第2。職籃生涯第1年就成為聯盟人氣王，魏嘉豪說：「真的很謝謝大家這麼積極幫忙投票，其實我對於可以獲得這麼多票感到很驚訝，也認為絕對有更適合人選，真心感謝每個這段時間幫忙分享、幫忙投票的朋友們，我會加倍努力好好幫助球隊，希望讓自己更配得上殊榮！」

今年魏嘉豪也首披國家隊戰袍出征，回歸球隊球技突飛猛進，連球教頭李逸驊都狂讚，魏嘉豪直言：「最大改變應該是想法，畢竟是職業生涯第一年，很多事情都是第一次碰到，期許把今年遇到的寶貴經驗好好吸收。」面對即將到來的季後賽，魏嘉豪也蓄勢待發，「我會隨時做好準備，全力幫助球隊。」

至於「最FUN主場」票選，新北中信特攻雖是新軍，多次主場主題活動都廣受好評，創造許多話題與聲量，加上高人氣啦啦隊Passion Sisters幫忙拉抬聲勢，票選開跑就一路獨走，最終13327票奪下年度「最FUN主場」獎項，高雄全家海神、臺南台鋼獵鷹分居第2、3名。\

中信特攻當選最FUN主場。（T1提供）

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