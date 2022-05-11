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中職》先發土投幾乎全倒 曹竣崵之子曹祐齊可望開箱

2022/05/11 18:07

味全龍投手曹祐齊。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕味全龍深陷染疫風暴，總計19名本土球員確診，本週確定無法在一軍出賽，味全以部分一軍主力搭配4名洋將迎戰，剩下的戰力空缺則由二軍選手填補，19歲右投曹祐齊是前名投曹竣崵之子，有機會在本週四連戰最終戰完成生涯初登板先發。

味全今天起作客桃園與樂天桃猿展開三連戰，禮拜六再到台南與統一獅交手，由於王維中、郭郁政、林子昱都因疫情無法出賽，前3戰味全預計推出先發投手依序為鋼龍、布里悍、廖任磊，總教練葉君璋表明，本週曹祐齊先發機會很高；雖然葉總沒說曹祐齊會投哪一場，不過推測以週六龍獅戰機會最大。

「平常心面對。」曹祐齊表示，這次上來如果有機會投球，不用特別想這是一軍比賽，就當二軍再投就好，「最近我在二軍丟，直球均速大概145、146公里，最快148、149公里，教練告訴我勇敢攻擊好球帶，用最精簡球數解決打者最重要。」

曹祐齊去年大理高中畢業投入選秀，味全第2輪指名選入，簽約金400萬元，本季他在二軍出賽6場，其中3場先發，拿下1勝1敗、防禦率3.06。

值得一提的是，今年曹祐齊無論先發或中繼，每次登板投球局數至少2局、最多4局，他透露，教練團希望他循序漸進，如果先發的話，從3、4局開始逐次增加，會投到5局，適應職棒球隊，對他而言是好事。

如果週六初登板對老爸前東家統一獅先發，屆時會希望爸媽到場加油嗎?曹祐齊笑說，當然希望家人來看，現階段把自己準備好。

曹祐齊今天和另一名19歲右投張鈞守隨隊，張鈞守是澎湖馬公人，出身澎湖興仁少棒、馬公青少棒，國中畢業來到南英商工發展，去年高中畢業投入中職季中選秀，味全以第5輪指名選入，簽約金195萬元，身高186公分、體重84公斤，身材條件不俗，本季他在二軍出賽5場，其中4場先發，戰績2敗、防禦率2.45，最快球速152公里。

葉總表示，張鈞守最近還在調整投球動作，由於在二軍單場用球數較少，如果接下來在一軍登板投球，應該會以中繼為主。

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