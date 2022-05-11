中職Live》陳子豪敲安拉開比分！ 兄弟 3：0統一

第四局（象3:0獅）

4上，張志豪右外野落地安打，杜家明一二壘間穿越安打，一三壘有人，陳子豪左外野二壘打，三壘跑者回來得分，象3 :0獅

第三局（象2:0獅）

3上，1出局後，王威晨中外野落地安打，江坤宇三壘滾地球出局，跑者上二壘，陳文杰一二壘間穿越安打，二壘跑者回來得分，象2:0獅，許基宏二壘滾地球出局。

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3下，統一打線三上三下。

第二局

2上，1出局後，杜家明二壘滾地球形成二壘手失誤上壘，陳子豪二壘平飛球，二壘跑者遭封殺，高宇杰三壘小飛球出局。

2下，1出局後，胡金龍游擊後方小飛球形成內野安打，陳鏞基左外野飛球出局，羅暐捷一壘滾地球，二壘跑者遭封殺。

第一局（象1：0獅）

1上，兩出局後，陳文杰敲出深遠三壘安打、統一發生傳球失誤，他回來得到兄弟第一分，許基宏左外野飛球出局。

1下，統一打線三上三下。

中信兄弟先發打序

第1棒 王威晨 三壘手

第2棒 江坤宇 游擊手

第3棒 陳文杰 左外野手

第4棒 許基宏 一壘手

第5棒 張志豪 指定打擊

第6棒 杜家明 二壘手

第7棒 陳子豪 右外野手

第8棒 高宇杰 捕手

第9棒 宋晟睿 中外野手





先發投手 吳哲源

統一獅先發打序

第1棒 邱智呈 右外野手

第2棒 林靖凱 游擊手

第3棒 陳傑憲 中外野手

第4棒 林子豪 三壘手

第5棒 胡金龍 指定打擊

第6棒 陳鏞基 一壘手

第7棒 羅暐捷 左外野手

第8棒 陳重羽 捕手

第9棒 陳重廷 二壘手

先發投手 江辰晏

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