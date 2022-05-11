中職Live》林承飛長打敲回首分！ 龍0：1猿

第四局

4上，陳品捷擊出右外野飛球，形成一壘安打。吉力吉撈左外野高飛球被接殺，龍德力遭到三振，劉基鴻中外野飛球被接殺，三出局。

4下，朱育賢擊出中外野方向一壘安打。梁家榮敲出內野滾地球，三壘手接球後向二壘封殺跑者，一出局。梁家榮站上一壘。

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第三局

3上，曾傳昇游擊方向平飛球被接殺，吳東融遭到三振，林智勝外野飛球被接殺，三出局。

3下，陳晨威敲出中外野方向一壘安打。林立二壘方向滾地球形成雙殺，兩出局。成晉級中外野方向一壘安打。跑者發動盜壘，投手暴投，一壘跑者上三壘。陳俊秀遭到三振，三出局。

第二局（龍0：1猿）

2上，吉力吉撈、龍德力敲出中外野方向一壘安打，攻佔一、二壘。劉基鴻遭到三振，邱辰游擊方向平飛球被接殺，曾陶鎔遭到三振，三出局。

2下，朱育賢遭到三振，一出局。梁家榮敲出左外野方向一壘安打，林承飛擊出左外野方向二壘安打，帶有1分打點，龍0：1猿。張閔勛、邱丹遭到三振，三出局。



第一局

1上，吳東融敲出游擊滾地球遭刺殺，林智勝中外野飛球出局，陳品捷遭三振，王溢正投出三上三下。

1下，林立遭到三振，成晉、陳俊秀內野滾地球遭到刺殺，三上三下。

味全龍先發打序

1 吳東融 2B

2 林智勝 DH

3 陳品捷 RF

4 吉力吉撈 C

5 龍德力 1B

6 劉基鴻 3B

7 邱 辰 CF

8 曾陶鎔 LF

9 曾傳昇 SS

先發投手：鋼龍

樂天桃猿先發打序

1 林 立 2B

2 成 晉 RF

3 陳俊秀 DH

4 朱育賢 1B

5 梁家榮 3B

6 林承飛 SS

7 張閔勛 C

8 邱 丹 LF

9 陳晨威 CF

先發投手：王溢正

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